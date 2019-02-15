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Başkan Ataç ev ziyaretlerini sürdürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

15 Şubat 2019 Cuma 16:12
Başkan Ataç ev ziyaretlerini sürdürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirliler ile ev ziyaretlerinde bir araya gelmeye devam ediyor.


Başkan Ataç ev ziyaretleri kapsamında Şarhöyük Mahallesi sakinlerinden Hasibe ve Orhan Tuna’nın evlerine konuk oldu. Burada Tuna ailesinin yanı sıra akraba ve komşular ile bir araya gelen Başkan Ataç, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Başkan Ataç ayrıca Hasibe ve Orhan Tuna’nın oğlu, Gökkuşağı Kafe çalışanlarından Semih ile de görüştü. Semih’in oldukça gayretli bir genç olduğundan bahseden Ataç, “Gökkuşağı Kafe projemiz ile Eskişehir’e yakışan işlerden birini hayata geçirdiğimize inanıyorum. İki noktada hizmet veren kafelerde, Semih ve arkadaşları azimle çalışarak neler yapabileceklerini sadece Eskişehir’e değil, tüm Türkiye’ye gösterdi. Bu proje ile evlatlarımız kendilerini geliştirip öz güvenlerini artırmakla kalmadı; siz aileler içinde büyük moral kaynağı oldular. Semih ve arkadaşlarının çalışarak iyi işler başardığını görenler, farklı şehirlerde bu projemizi başka isimlerle hayata geçirdi. Bu da bizim gururumuz oldu. Onları çok seviyorum, yanlarında ve destekçileri olmaya devam edeceğim” diye konuştu.


Tuna ailesi de özel bireylere yönelik gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.


Başkan Ataç’ın bir sonraki durağı ise Tunalı Mahallesi’nde ikamet eden Fahrettin Altıok ve ailesinin evi oldu. Burada Fahrettin Altıok’a rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ataç, aile fertleri ile de sohbet ederek Altıok’un sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:12
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