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Başkan Ataç esnafla bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:49
Başkan Ataç esnafla bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli esnaflar ile bir araya geldiği ziyaretlerini Tombakzade Caddesi’nde sürdürdü.


Cadde üzerinde faaliyet gösteren tuhafiyeciler, berberler, mandıralar, hırdavatçılar, berberler, manavlar, marketler ve fırınları ziyaret eden Başkan Ataç, esnaflar ile sohbet ederek kent ve ülke gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Tombakzade Caddesi üzerinde yakın zamanda faaliyete geçen işletmelerin sahiplerine de hayırlı işler dileyen Başkan Ataç, temsili siftah parası takdim etti. Ayrıca cadde üzerinde bulunan kahvehanelere de uğrayan Ataç, vatandaşlar ile de çay içerek sohbet etti.


Esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ataç, “Eskişehirli hemşehrilerimiz ile buluşmak çok memnun edici. Bizleri her zaman olduğu gibi sıcaklık ile karşıladılar. Her mahallemizde vatandaşımız ile rahatça görüşebiliyorsam, Tepebaşı Belediyesi’nin hizmetlerini kaliteli ve eşitçe ulaştırması sayesindedir. Onlardan gelen geri dönüşlerden anlıyorum ki, hemşehrilerimiz de kentimizde yaşanan gelişmelerin farkında ve mutlular, Eskişehirli her şeyi görüyor. İnsanlarımız aldıkları hizmetin kalitesini hissediyor ve bizlere güven duyuyor. Bunu görmek beni de elbette çok mutlu ediyor. Tepebaşı halkının güveni ve desteği ile bölgemizde yaşanan gelişim, kesintisiz biçimde devam edecek” ifadelerini kullandı.


Tombakzade Caddesi esnafı ve sakinleri de Başkan Ataç’a teşekkür ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:49
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