Başkan Ataç esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, esnaf ziyaretlerine Yeşiltepe Mahallesi’nde devam etti.

Bilgeç Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mahalle esnafının yanı sıra Cuma Pazarı esnafını da ziyaret eden Başkan Ataç, herkese bol kazançlar diledi. Ziyaretinde pazarcılar ile tek tek selamlaşan Ataç, alışveriş yapan vatandaşlar ile de sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Pazar ve esnaf ziyaretleri hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Hemşehrilerimiz ile her noktada bir araya gelmeyi sürdürüyorum. Bugün de Yeşiltepe esnafımızın yanı sıra pazarcı kardeşlerimize hayırlı işler diledik. Vatandaşlarımız ile aramızdaki güzel diyalog beni çok mutlu ediyor. Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi’ne güven duyduğunu ve eşitçe dağılan kaliteli hizmetten dolayı mutlu olduğunu belirtiyor. Gittiğimiz her yerde gösterdikleri alakadan dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kentimizde kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyete dayalı güven ortamı devam edecek. Tepebaşı’nı daha da güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç ile uzun süre sohbet eden mahalle esnafı, pazarcılar ve vatandaşlar da kendisine başarılı çalışmalarının devamını diledi.