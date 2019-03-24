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Başkan Ataç engelli bireyler ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

24 Mart 2019 Pazar 15:59
Başkan Ataç engelli bireyler ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, düzenlenen programda Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi ile düzenlenen etkinlikte buluştu. Altınsaray Davet Salonu’nda gerçekleşen ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in de katıldığı programda Başkan Ataç, engelli vatandaşlar ile tek tek selamlaşarak sohbet etti. Buluşmada katılımcılar ile sohbet eden Başkan Ataç’a, engellilere her zaman destek olduğu için Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen dernek üyeleri adına teşekkür etti. Başkan Ataç da engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayatın daha çok içinde olmalarını sağlamak için çalışmalar yapılmasının önemine değindi. Etkinliğe katılan engelli vatandaşlar da Başkan Ataç ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Etkinlik, sanatçı Mehmet Özel’in seslendirdiği türküler ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:59
  1. fotoğraf
  2. sanat

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