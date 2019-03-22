0553 313 94 23

Başkan Ataç deneyimli vatandaşlar ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

22 Mart 2019 Cuma 15:49
Başkan Ataç deneyimli vatandaşlar ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte deneyimli vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç, “Bu özel gün ve haftalar önemli olsa da asıl önemli olan 365 gündür. Deneyimli vatandaşlarımızın rahatı, refahı, mutluluğu ve huzuru her zaman önceliğimiz olmuştur.


Tepebaşı Belediyesi tarafından 18 - 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, TEBEV (Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri) ve Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Yaşlılar Konukevi bünyesindeki deneyimli vatandaşlar keyifli bir gün geçirdi.


Etkinliğe eşi Sena Ataç ile birlikte katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, deneyimli vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlar ile tek tek selamlaşan ve sohbet eden Başkan Ataç yaptığı konuşmada ise büyüklerimizin sadece özel gün ve haftalarda değil, her zaman rahat ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Ataç, “Sizler, başımızın tacısınız. Büyüklerimizin olduğu yerde saygı esas ve sonsuzdur. Her zaman söylediğim gibi bu özel gün ve haftalar önemli olsa da asıl önemli olan 365 gündür. Deneyimli vatandaşlarımızın rahatı, refahı, mutluluğu ve huzuru her zaman önceliğimiz olmuştur. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bu konuda çok özverili çalışıyor. Sizlerin yüzünü gülerken gördüğümde anlıyorum ki arkadaşlarım işlerini son derece gayretle yapıyorlar. Evde bakım hizmetlerimiz var, Yaşam Köyü’nde Sağlıklı Yaşlılar Konukevi’miz var. Bu hizmetlerimizden memnuniyet oranının yüksek olması bizim için bir mutluluk. Ayrıca farklı şehirlerdeki kurumlara da örnek olan çalışmalar yapıyoruz. Bu bizim için gurur kaynağı oluyor. Şimdi de hayırsever bir ailemiz ile birlikte bir yaşlı evimizi daha hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” şeklinde konuştu.


Başkan Ataç’ın konuşmasının ardından deneyimli vatandaşlar müzik eşliğinde eğlenerek dans etti. Deneyimli vatandaşların dans çağrısını geri çevirmeyen Başkan Ataç da çiftetelli oynayarak vatandaşların sevincini paylaştı.


Keyifli bir gün geçiren deneyimli vatandaşlar da Başkan Ataç’a düzenlenen etkinlik ve gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Uysal: “Hizmet için uğraşanlar galip gelecek"
    1. Mevlüt Uysal: “Hizmet için uğraşanlar..
    2. Kahramanmaraş’ta kralların yiyeceği..
    3. Başkan Eroğlu: "Bizler esnaf..
    4. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir..
    5. Göksel Gümüşdağ'dan Özhan Canaydın..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize..
    7. Aşık Veysel türküleri ile anıldı
    8. Malatya’da zeminler bakıma alındı
    9. Memleket hasreti ahşap ustası yaptı
    10. Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti..
    12. Akhisar’da uyuşturucu operasyonu
    13. Başkan Ataç deneyimli vatandaşlar ile..
    14. Bozyazı’da yaşlılar unutulmadı
    15. Atakum’un enerjisi artacak
    16. Tezgahlar istavrite kaldı
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti..
    18. Yahyalı’da Cumhur İttifakı Coşkusu
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimi..
    20. TBMM Başkanı'ndan Trump’a ilginç..
    21. Manavgat’ta zincirleme kaza
    22. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan..
    23. En beğendiği Türk futbolcu Mesut Özil!..
    24. Viranşehir’de doğalgaz sevinci
    25. Selimiye’de eller semaya ‘şehitler’..
    26. Başkan Yazgı nevruz kutlamasına katıldı
    27. GAÜN Hastanesinde yangın tatbikatı
    28. Antalya’nın Yağlı Pehlivan Güreş..
    29. Genç: “Ortahisar engelsiz hale gelecek”
    30. Ekinci pazar esnafını ziyaret etti
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde