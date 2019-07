Başkan Ataç çocuk ve yaz şenliğinde

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Esentepe Mahallesi’nde düzenlenen 2. Geleneksel Çocuk ve Yaz Şenliğine katılarak çocukların ve ailelerin eğlencesine ortak oldu. Şenlikte, aileler ve çocuklar Başkan Ataç’a yoğun ilgi gösterdi.

Esentepe Muhtarlığı tarafından Esentepe Spor Kulübü Tesislerinde 2. Geleneksel Çocuk ve Yaz Şenliği düzenlendi. Şenliğe, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esentepe Mahalle Muhtarı İrfan Okay, davetliler, çok sayıda aile ve çocuk katıldı. Şenliğin açılışında bir konuşma yapan Esentepe Mahalle Muhtarı İrfan Okay, şenliği önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istediklerini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan başta Başkan Ataç olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, böyle bir etkinliği düzenlediğinden dolayı Muhtar İrfan Okay’a teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin sürekli olması temennilerinde bulunan Başkan Ataç, “Çocuklarımızın çok iyi konumda yetişmesi gerekiyor. Çünkü çocuklarımız ülkemizin geleceği için çok önemlidir. Onlar geleceğin belediye başkanları, öğretmenleri, hakimleri, savcıları, doktorları, öğretmenleri kısacası her şeyi. Çocuklarımız okullarına gidiyor ama her şey okulda bitmiyor. Esas bir önemli nokta da okuldan sonraki boş kalan dönemleridir. Çocuklarımızın boş kalan dönemlerini bu tür etkinlerle değerlendirmesi de ayrı bir önem taşıyor. O açıdan bu etkinliği düzenleyen mahalle muhtarımız ve bizler her zaman çocuklarımızın ve ailelerin yanındayız” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç, çocuklar ve ailelerle bir araya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.