Başkan Ataç CHP Belediye Başkanları Çalıştayına katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP tarafından Afyonkarahisar’da 252 belediye başkanının katılımı ile gerçekleştirilen Belediye Başkanları Çalıştayına katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP’nin 252 belediye başkanının katılımı ile gerçekleştirdiği Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı. Afyonkarahisar’da iki gün süren çalıştayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda parti yöneticisi ve ülke genelinden belediye başkanı ile bir araya gelen Başkan Ataç, çalıştayın verimli geçtiğini ifade etti. Çalıştayda tecrübelerin paylaşıldığını ifade eden Başkan Ataç, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarıyla açılan çalıştayımızda birçok verimli toplantı yaptık. Sorunlar tespit edildi, çözüm yolları hakkında tecrübeler paylaşıldı, fikir alışverişi yapıldı. Her zaman iktidara giden yolun yerel yönetimlerden geçtiğine inanmışımdır. Bu çalıştay da CHP’li belediye başkanlarının başarısı anlamında büyük katkılar sağladı. Daha aydınlık günlere hep birlikte ulaşmamız açısından önemli bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.