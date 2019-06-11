Başkan Ataç çalışmaları yerinde inceledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ambarlar Sokak’ta yürütülen üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce Hoşnudiye Mahallesi’nde bulunan Ambarlar Sokak’ta gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Sokakta gerçekleştirilecek asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları öncesinde yapılan hazırlık işlemleri hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Ataç, Fen İşleri Müdürlüğü personeline de kolaylıklar diledi. Çalışmayla ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Fen İşleri Müdürlüğümüz ile gerek kent merkezimizde gerekse kırsal mahallelerimizde üstyapı çalışmalarımız aralıksız biçimde devam ediyor. Ambarlar Sokak da kent ulaşımında oldukça önemli ve şehir içi trafiği rahatlatma açısından fayda sağlayacak bir konumda bulunuyor. Ekiplerimizin çalışmaları sona erdiğinde, sokağımız Tepebaşı’na yakışır bir hal alacak. Ayrıca yaz sezonu süresince, ihtiyaç duyulan noktalarda belirlenen program çerçevesinde çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Şahin Caddesi’ni, Ulus Anıtı’nın yer aldığı kavşağa bağlayacak olan Ambarlar Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmaların, kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.