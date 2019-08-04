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Başkan Ataç, başarılı öğrenciyi makamında ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:49
Başkan Ataç, başarılı öğrenciyi makamında ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye genelinde ilk 100’e giren Emre Turhan’ı makamında kabul etti.


YKS’de Türkiye 86’ncısı olan Emre Turhan, babası Hüseyin Turhan’la birlikte Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan baba Hüseyin Turhan, oğlunun tıp eğitimi almak istediğini belirterek, ziyaret sırasında kendisi de bir hekim olan Başkan Ataç’tan tavsiyeler aldıklarını söyledi.


Emre Turhan ise Başkan Ataç’a daha önce üniversite sınavında iyi bir başarı elde edeceğinin sözünü verdiğini hatırlatarak, “Ben Eskişehir birincisi olduğum zaman Ahmet başkanımızı ziyaret etmiştim. O zaman başkanımıza ‘YKS’de iyi bir derece elde edip, tekrar yanınıza geleceğim’ diye söz vermiştim. Bu sözümü tuttuğum için çok mutluyum. Ahmet başkanımıza misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Emre Turhan’a eğitim hayatında başarılar diledi.


Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:49
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