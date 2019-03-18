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Başkan Ataç 36 genci askere uğurladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:16
Başkan Ataç 36 genci askere uğurladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi’nden vatani görevini yapmak üzere kışlalarına gidecek olan 36 genci askere uğurladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, vatani görevlerine uğurlanacak 36 genç için Muttalip Mahallesi’nde düzenlenen asker eğlencesine katıldı. Vatani görevlerini yerine getirmek üzere kışlalarına gidecek gençler için düzenlenen asker eğlencesinde Başkan Ataç, gençlerle oynayarak ailelerinin heyecanına da ortak oldu. Gençler ile uzun süre sohbet de eden Başkan Ataç, “Sevgili gençlerimiz, bu akşam bizim mutlu bir gecemiz. Türk gencinin en büyük ideali asker olup, vatanına hizmet etmektir. Bu güzel görevi hepimiz zamanında yaptık. Öncelikle şansınız, bahtınız açık olsun. Allah’ın izniyle gideceksiniz ve kazasız, belasız, sağlıkla döneceksiniz. Analarınızın, babalarınızın, bizlerin duaları sizinle birlikte olacak. Yolunuz açık olsun. Güle oynaya gidin, güle oynaya gelin. Döndüğünüzde düğünlerinizde de oynayacağız, sizleri çok seviyoruz. Vatan, sizlere minnettar” ifadelerini kullandı.


Kınalı kuzular Başkan Ataç ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken; Muttalip Mahallesi sakinleri de her zaman yanlarında olduğu için Ataç’a teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:16
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