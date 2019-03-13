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Başkan Asya’dan Tıp Bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplumun en önemli unsurudur.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:54
Başkan Asya’dan Tıp Bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplumun en önemli unsurudur. Bu döngünün bir parçası olan sağlık çalışanlarımızın gününü tebrik eder, çalışma hayatlarında başarılar dilerim” dedi.


Belediye Başkanı Feyat Asya, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Asya, yayımladığı mesajında, sağlık hizmetlerinin insanların en önemli talepleri arasında bulunduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar yaparak bu hizmeti sunduğunu söyledi. İnsan sağlığının korunmasının ve mevcut sağlık sorunlarının giderilmesinin tüm insanlığın en önemli hedefi olduğunu vurgulayan Başkan Asya, “Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması, hepimizin ortak amacıdır. Hükümetlerimiz döneminde hayata geçirilen reformlarla sağlık hizmetlerimiz Avrupa standartlarına ulaşmıştır. Son olarak bazı illerimizde hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi ile standartların üstüne çıkıldığını görmekteyiz. Sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorlarımız ve sağlık alanında görev yapan tüm çalışanlarımız, büyük özverilerle bizler için gece gündüz çalışmaktadırlar. Öncelikli görevleri insan hayatı ve sağlığı olan bu kardeşlerimizin emeklerinin tarifi yoktur. Zaman zaman kendilerine yönelik gerçekleştirilen şiddeti her platformda kınadığımız gibi bunun bir insanlık suçu olduğunu da dile getiriyoruz. İnsanlar için hayatından feragat eden sağlık çalışanlarımıza hak ettikleri değeri göstermemiz gerekir. Dolayısıyla bizler için çok elzem olan bu konuda, insanlığa sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinerek bu mesleği yürüten sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bu vesile ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayat sürmesi için en zor koşullarda bile fedakarca çalışan başta doktorlarımız, hemşirelerimiz ve ebelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:54
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