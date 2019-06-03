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Başkan Asya’dan Ramazan bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:33
Başkan Asya’dan Ramazan bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 4 Haziran’da başlayıp 6 Haziran sona erecek olan Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Muş halkının ve tüm İslam âleminin bu özel gününü kutladı. Ramazan ayında elde edilen manevi değerlerin daha sonrada devam ettirilmesi gerektiğini mesajında vurgulayan Başkan Asya, “Güzel ilişkilerin yaşandığı, paylaşımın artığı ve muhabbetin güçlendiği bir Ramazan ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ramazan bayramı ile sonuçlandırıp kutladığımız bu aydaki maneviyatın bundan sonra da devam etmesini temenni ediyorum” dedi.


Bayramların huzurun paylaşıldığı günler olduğunu ifade eden Başkan Asya, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, dargınların barıştığı ve merhamet duygularının güçlendiği yeni bir Ramazan Bayramı’na erişmenin huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını kaydetti. Başkan Asya mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz. Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte güzelliklerin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, beni biz yapan yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verilip, yanı başımızdakinin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan sosyal yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı çok özel günlerdir. Büyük bir bütünün anlamlı bir parçası olduğumuzu anlayarak, elimizdeki maddi zenginliği, dilimizdeki güzel söz ve dileği, gönlümüzdeki sevgiyi herkesle paylaşarak ulaştığımız Ramazan Bayramı’nda nefsimizin ve bencilliğimizin bizi yönlendirmesine fırsat vermeden kırgınlıkları, dargınlıkları zihnimizden ve davranışlarımızdan söküp atmalıyız. Bayramlar bizleri aynı dinin, aynı inancın neşesinde birleştiren, iman kardeşliğinin tezahür sahneleridir. Bayramın sevincini, coşkusunu içimizde hissederek onu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere taşımalıyız. Huzurlu, özgür bir hayat yaşamanın kadrini, kıymetini bilmemiz gerektiği kanaatindeyim. Birbirimize karşı kırıcı olmadan, hoşgörüye her zamankinden daha çok önem vermeli,bayramların bayram gibi geçmesi için ülkemizin selameti için, birliğimize, dirliğimize halel getirecek her türlü girişime karşı durmalı, istenmeyen olayların bertaraf edilmesi için üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu nedenle bayramlar,sadece ailemizi değil, aynı şekilde çevremizdeki ihtiyaç sahibi ve sıkıntılı insanları da hatırlatan en güzel vesilelerdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramını tebrik eder, bu bayramın bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimizin pekişmesine ve huzurumuzun tesisine vesile olmasını diliyorum”.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:33
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