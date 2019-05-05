Başkan Asya’dan Ramazan ayı mesajı

MUŞ (İHA) – Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm vatandaşların Ramazan ayını kutladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan ayı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Asya, Ramazan ayının arınma için bir fırsat olduğunu belirterek, bu özel ayın tüm İslam alemine bolluk bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Paylaşmanın ve iyiliklerin yoğun olduğu Ramazan ayının, huzursuzlukların ve kötülüklerin ortadan kalkmasına vesile olmasını dileyen Başkan Asya, “Ramazan-ı Şerif, dini açıdan taşıdığı anlamın yanı sıra sosyal olarak da tam bir dayanışma dönemidir. Bolluğun, bereketin eksik olmadığı, birliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün arttığı mübarek Ramazan ayı, içinde bulunduğumuz nimetlerin ve lütufların farkına varabilmemiz için en uygun zamandır. Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan Ramazan-ı Şerif, dini açıdan taşıdığı anlamın yanı sıra sosyal olarak da tam bir dayanışma dönemidir. Ramazan ayında ‘evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtulma’ müjdesi verilmiş, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlanmış ve yine bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin bu ayda bulunması ile bu ayın önemini daha iyi idrak etmemiz sağlanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; Mübarek Ramazan-ı Şerif münasebetiyle sofralarımızdan bolluk ve bereket, gönüllerimizden huzur ve hoşgörünün eksik olmamasını temenni ediyorum. Bugünlerin feyiz ve bereketiyle; bütün insanlığın ve İslam Âleminin ihtiyaç duyduğu barış, huzur, refah dolu günlerin gelmesini, ülkemizde sevgi, kardeşlik, hoşgörü ikliminin hâkim olmasını, birliğimiz, beraberliğimiz milletimizin bekası için yapacağımız tüm duaların kabul olmasını diler, Mübarek Ramazan-ı Şerif’in tüm İslam Âlemine ve hemşehrilerime hayır ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.