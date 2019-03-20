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Başkan Asya’dan Nevruz Bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Nevruz’un ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin huzuruna ve esenliğine vesile olmasını diliyorum” dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:56
Başkan Asya’dan Nevruz Bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Nevruz’un ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin huzuruna ve esenliğine vesile olmasını diliyorum” dedi.


Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Nevruz’un herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayan Başkan Asya, “Balkanlardan Orta Asya’ya kadar uzanan müşterek kültür coğrafyamızda, yüzyıllardan bu yana kutlanan Nevruz, hepimizin ortak değeri ve hepimizin ortak bayramıdır. Bizler; dili, dini, mezhep ve inancı, etnik kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun, aynı bütünün, aynı vatanın, aynı milletin mensuplarıyız, aynı gök kubbenin altında yaşıyor, aynı yağmurla ıslanıyor, aynı güneşle ısınıyoruz. Onun için bu anlamlı günü, el ele, gönül gönüle vererek kutlayacak, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılacağız” dedi.


Nevruz’un baharın müjdecisi olduğu belirten Başkan Asya, “Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin sembollerinden olan Nevruz; arınmayı, yenilenmeyi, olumsuzluklardan kurtulmayı da ifade eden yeni bir günü müjdelemektedir. Binlerce yıldır sevinçte, tasada birlikte hareket eden, omuz omuza vererek büyük zorlukların üstesinden gelen milletimiz, birlik ve beraberlik gücünün ne kadar önemli olduğunu tarihin her döneminde göstermiştir. Ülkemiz böylesine zengin kültürü bünyesinde barındıran eşsiz bir coğrafyadır. Farklılıklarımız ve çeşitliliklerimiz, ülkemizin en büyük zenginlik kaynağıdır. Vatandaşlarımız etnik kökeni, dili, inancı ve siyasi görüşü ne olursa olsun bu milletin ayrılmaz ve eşit bir parçası olduğunun bilinciyle yarınlara güvenle yürüyecektir. Bu ülke hepimizindir. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, hedeflerimizi yakalayacağımıza, herkesin bu konuda sorumlulukları doğrultusunda hareket edeceğine inancım tamdır. Barış ve huzur ortamını korumanın; kardeşliği, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin ve bu yolda samimiyetle gayret göstermenin ülkemizin geleceği adına herkese düşen en önemli sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Onun için bu anlamlı günü, el ele, gönül gönüle vererek kutlayacak, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılacağız. Ben bu düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere müşterek kültür coğrafyamızda yaşayan tüm halkların Nevruz Bayramı’nı kutlar; huzur ve esenliğe vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:56
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