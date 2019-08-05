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Başkan Asya’dan, kurbanlık uyarısı

MUŞ (İHA) – Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyararak, kurban kesimi için adres olarak mezbahayı gösterdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:56
Başkan Asya’dan, kurbanlık uyarısı

MUŞ (İHA) – Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyararak, kurban kesimi için adres olarak mezbahayı gösterdi.


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyaran Belediye Başkanı Feyat Asya, kurban kesecek vatandaşların kurbanlarını mezbahada kesmeleri gerektiğini söyleyerek, bu konuda duyarlı davranmaya davet etti. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için kurbanlıkların mezbahada kesilmesi yönünde uyarılarda bulunan Başkan Asya, cadde ve sokaklarda hayvan kesimi yapanlara yönelik gerekli yasal işlemi uygulayacaklarını söyledi.



“Bayram süresince açık olan mezbaha halkımıza hizmet verecektir”


Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Başkan Asya, “İlimizde Kurban Bayramı nedeniyle her köşede kurban kesilmesi ve çevre kirliliğinin oluşmasının engellenmesi için bir takım önlemler aldık. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Mülkiyeti belediyemize ait olan ancak işletmeciliğini özel bir firmanın yaptığı mezbahada kurban kesimleri ile ilgili gerekli tedbirler alındı. Bayram süresince açık olan mezbaha halkımıza hizmet verecektir” dedi.



“Çevreyi kirleterek bir toplumu rahatsız etmek doğru değildir”


Mezbahada gerekli alt yapının mevcut olduğunu belirten Başkan Asya, “Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız temizliğe önem vermek zorundadır. Çünkü dini bir görevi yerine getirirken diğer taraftan çevreyi kirleterek bir toplumu rahatsız etmek doğru değildir. Onun için vatandaşlarımızın bu çağrımıza kulak vereceğine inanıyorum. Mezbahada hijyenik bir ortamda kurbanlarını kestirebilirler. Umuma açık alanlarda kesimlerini yapmamalarını rica ediyorum. Zabıta ekiplerimiz bayram süresince denetimlerini sürdürecek. Uyarılarımızı dikkate almayan vatandaşlarımızla ilgili gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını belirtmek istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:56
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