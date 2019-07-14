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Başkan Asya’dan 15 Temmuz mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:16
Başkan Asya’dan 15 Temmuz mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Ülkenin bağımsızlığı için tanklara ve toplara göğsünü siper ederek eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.


Mesajında, 15 Temmuz 2016’da zorlu bir gece yaşandığının altını çizen Başkan Asya, milletin destansı direnişi sayesinde ihanet çetesine gereken dersin verildiğini belirterek, “15 Temmuz bu ülkenin kaderinin değiştiği, bir milletin iradesine sahip çıkarak destan yazdığı bir tarihtir. 15 Temmuz akşamı, bu toprakların tarihini, bu toprakların yiğit ve yürekli halkı yeniden yazdı. Her on yılda bir, ruhunu şeytana satmış uğursuz ve onursuz darbecilerin hakaretlerine, işkencelerine, cinayetlerine ve zulümlerine maruz kalan halkımızın onurlu ve yürekli evlatları olarak, imansız ve izansız cuntacılara geçit vermedik. Milletimiz, korkusuzca zorbalara, alçaklara, kalleşlere karşı dimdik durarak direndi. Onların o kirli emellerine ulaşmalarına imkan ve fırsat vermedi” ifadelerini kullandı.


15 Temmuz ruhunu hep yaşatılması gerektiğini belirten Başkan Asya, mesajının devamında ise "15 Temmuz akşamı toplumun her kesimi sokaklara çıkarak tepkisini dile getirdi. Kendi yerelimizde buna bizzat şahitlik ettik. O gün meydanları boş bırakmayanlar; ırklarını, renklerini, siyasi düşüncelerini bir kenara bırakarak vatan için, bağımsızlık için canını feda etmeye hazırdılar. O günkü birlik ve beraberliğimizi her zaman sürdürmek zorundayız. 15 Temmuz’da yaşadıklarımızı bizden sonra gelenlere aktaralım ki hayatlarını şekillendirirken bunu göz önünde bulundursunlar. Bu onurlu milletin devleti için neler yapabileceklerini öğrensinler. Rabbim bir daha bu ülkeye 15 Temmuz’lar yaşatmasın ve bu ülkenin ekmeğini yiyerek ihanet eden hainlere bir daha fırsat vermesin. Bu anlamda tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.


Başkan Asya, mesajının sonunda ise tüm Muş halkını 15 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek olan yürüyüş ve etkinliklere davet etti.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:16
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