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Başkan Asya, ‘Yerel Yönetimler Zirvesi’ni değerlendirdi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19-21 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştiren ‘AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı’ hakkında açıklamalarda bulundu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:53
Başkan Asya, ‘Yerel Yönetimler Zirvesi’ni değerlendirdi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19-21 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştiren ‘AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı’ hakkında açıklamalarda bulundu.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bakan yardımcıları, yerel yönetimler başkan yardımcıları, 104 belediye başkanı, 15 AK Parti il başkanı, il genel meclis başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları üyelerinin katılımıyla düzenlenen ‘Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı’ sona erdi. Toplantıya katılanlar arasında yer alan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 3 günde yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Asya, “Kurulduğu günden beri istişare ederek hizmet üretmeyi gelenek haline getiren AK Partimiz bu anlayışını sürdürüyor. Belirli periyotlarda genel merkezimizce istişare ve değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Son olarak Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki ve yardımcılarının katılımı ile bölgede çeşitli programlar yapıldı. Bizler de bu toplantılarda hazır bulunarak ilimizi yakından ilgilendiren konuları değerlendirme fırsatı bulduk” dedi.


Muş’a ve Muş halkına daha kaliteli hizmetler sunmak için bu tür istişare ve değerlendirme toplantılarının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Feyat Asya, “Seçimlerin ardından ilk bölge toplantımızı Erzurum’da yaptık. İl, ilçe, belde belediye başkanları ve teşkilatların temsilcileri hem birbirleri ile tanışma hem de sorumlu oldukları bölgelerin sorunlarını ve beklentilerini dile getirme fırsatı buldular. Biz de geçmiş dönemde tamamladığımız ve devam eden çalışmalarımızı parti büyüklerimizle paylaştık. Bu dönem için vaat ettiğimiz projelerimizi ve hedeflerimizi detayları ile kendilerine anlattık. Merkezi hükümetin destekleri ile uygulamaya almayı planladığımız çalışmalarımıza öncelik verilmesini arz ettik. Yerel yönetimler zirvemizin son gününde bakan yardımcılarımızla bir araya gelme imkanı bulduk. Özellikle Alparslan 2’den temin edilecek içme suyu projesi, atık su arıtma tesisi projesi, 1000 yıllık geçmişten 1000 yıllık geleceğe tarihi Muş çarşı projesi gibi şehrimizin gelişimine ivme kazandıracak çalışmalarımızın kısa sürede hayata geçirilmesi noktasında beklentilerimizi dile getirdik. Verimli bir zirve geçirdiğimize inanıyorum. Hizmet sürecindeki işleyiş bu şekilde daha hızlı olacak. İnşallah hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltecek hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Geçmiş beş yılda yaptığımız gibi söz verdiğimiz hizmetleri Allah’ın izniyle bu dönemde de hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:53
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