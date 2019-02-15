Başkan Asya, yarın projelerini açıklayacak

Muş Belediye Başkanı ve AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya, 31 Mart Mahalli İdareler seçimi öncesi seçim manifestosunu ve projelerini açıklıyor.

2014 yılından beri belediye başkanlığı görevini yürüten ve AK Parti Genel Merkezi tarafından 2019 seçimleri için yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni dönem için belirlediği hedeflerini 16 Şubat 2019 Cumartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. Başkan Asya, Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda saat 14.00’te gerçekleştirilecek olan manifesto ve proje tanıtım programına tüm vatandaşların davetli olduğunu söyledi. 5 yıllık görev süresi içinde altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten tarihi yapıların korunması ve gün yüzüne çıkarılmasına kadar hemen hemen her alanda devrim niteliğinde hizmetleri hayata geçiren Başkan Asya, yeni dönem için belirlediği hedeflerle önümüzdeki 5 yılda da aynı tempo ile Muş halkın takdirini kazanmayı amaçladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı açıklandığı 27 Kasım 2019 tarihinde itibaren ev ev, kapı kapı dolaşan Başkan Asya, 2014-2019 döneminde yapılan hizmetleri anlatırken gelecek 5 yıl için de aynı hizmet anlayışının devam edeceğinin söyledi.

“İcraatlarımız en büyük teminatımızdır” diyen Başkan Asya, “Allah’ın takdiri ve halkımızın teveccühü ile 2014 yılından çıktığımız hizmetkarlık yolunda 5 yılımızı tamamladık. Bu süreci hizmetler dolu geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz, yapacağımıza dair taahhütlerde bulunduğumuz bütün projelerimizin yanı sıra dönem içerisinde planladığımız birçok hizmeti de yapmayı başardık. Bugün önümüzdeki dönem için desteklerini almak üzere sohbet ettiğimiz her bir vatandaşımızın karşısında görevinin hakkını vermiş bir memleket sevdalısı olarak başı dik alnı ak bir şekilde durmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizlere bu fırsatı veren Rabbime sonsuz şükürler olsun” dedi.

Yeni bir sürece girdiklerini kaydeden Başkan Asya, “Cumhurbaşkanımızın ve parti büyüklerimizin tensipleri ile kadim şehrimiz Muş’a ve kadirşinas halkına yeniden hizmetkar olmak üzere bir yola çıktık. Yaklaşık 80 gündür toplumun her kesimine ulaşmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugüne kadar hep vatandaşlarımızla iç içe olduğumuz için bu süreçte hiç zorlanmıyoruz. Seçimden seçime değil, iyi günde kötü günde hep halkımızla beraber olduk. Ve yine söz veriyoruz ki vatandaşlarımızla bağımızı hiç koparmayacağız. ‘Ortak Akıl Birlikte Yönetim’ diyerek tamamladığımız bir dönemin ardından ‘Muş Ortak Evimizdir’ diyerek aynı anlayışla hizmetkarlık noktasındaki kararlığımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın 31 Mart seçimleri için kamuoyuyla paylaştığı seçim manifestosunu düstur edinerek yol haritamızı belirledik. Bizler de bu kriterler üzerine planlamalarımızı yaptık. 16 Şubat 2019 tarihinde açıklayacağımız yeni hedeflerimizle ilimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Cumartesi günü saat 14.00’te Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştireceğimiz seçim manifestosu ve proje tanıtım programına tüm halkımız davetlidir” ifadelerini kullandı.