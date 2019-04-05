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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Asya, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde tekrar Muş Belediye Başkanlığına seçilen Feyat Asya, tebrikleri almaya devam ediyor.

05 Nisan 2019 Cuma 15:47
Başkan Asya, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde tekrar Muş Belediye Başkanlığına seçilen Feyat Asya, tebrikleri almaya devam ediyor.


2014-2019 belediye başkanlığı döneminde önemli hizmetlerin yapılmasına öncülük eden Başkan Feyat Asya, geride bıraktığımız yerel seçimlerde bir kez daha Muş halkının takdirini kazanmayı başardı. Yeniden Muş Belediye Başkanı seçilen Asya, hafta boyunca vatandaşların tebriklerini aldı. Muş Belediyesinin ek hizmet binasında bulunan meclis salonunda kendisini tebrik etmeye gelen vatandaşları ağırlayan Başkan Asya, teveccühlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Muş halkının güvenini boşa çıkarmayacaklarını ifade eden Başkan Asya, hizmet belediyeciliğini devam ettireceklerini söyledi.


31 Mart seçimlerini geride bıraktıklarını, bundan sonra hizmetlere ve projelere odaklanacaklarını belirten Başkan Asya, geçmiş 5 yılda olduğu gibi yine söz verilen çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi. Uzun bir seçim süreci geçirdiklerini ve sorunsuz bir şekilde neticelenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Başkan Asya, muhalif kesimin başarılarını hazmedemediğini ve toplumu ayrıştırmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Asya, “4 ayı aşkın bir süre ev ev, sokak sokak dolaştık. Vatandaşlarımızın gönlüne dokunmayı gaye edindik. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlattık. Allah’a şükürler olsun ki bunun neticesinde halkımız bizden yana tercihini kullandı. Ancak bunu kabullenemeyenler farklı algılarla toplumu ayrıştırmaya çalışıyorlar. Halkımız her şeyin bilincinde olduğu için bunlar sadece yaptıkları kötülüklerle kalıyorlar. Bu bölgede hizmet odaklı ön planda olduk. Siyasi polemiklerle gündemi işgal etmedik. Bizim işimiz bu aziz milletimize hizmetin en iyisini sunmaktır. Biz, hizmetlerimizle ön plana çıktık. Bundan sonra da bu anlayışımızı sürdüreceğiz. Allah’ın izniyle önümüzde 5 yıllık bir süreç olacak. Bu sürede ilimizin kalkınmasına ve gelişimine katkı sağlayacak projelerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. İnşallah kısa bir sürede plan ve programlarımızı yaparak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir kez daha bizleri bu göreve layık gören halkımıza şükranlarımı sunar, hayırlı hizmetler yapmayı Yüce Mevla’dan dilerim” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 15:47
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