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Başkan Asya, sağlıkçıları unutmadı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Tıp Bayramı münasebetiyle sağlık çalışanlarına karanfil vererek, özel günlerinde onları yalnız bırakmadı.

14 Mart 2019 Perşembe 15:31
Başkan Asya, sağlıkçıları unutmadı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Tıp Bayramı münasebetiyle sağlık çalışanlarına karanfil vererek, özel günlerinde onları yalnız bırakmadı.


Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Muş Devlet Hastanesini ziyaret etti. İlk olarak Hastane Başhekimi Uzman Doktor Gürkan Danışan’ı ziyaret eden Başkan Asya, 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ederek kendisine karanfil verdi.Daha sonra poliklinikleri gezen Başkan Asya; doktorlara, hastane görevlilerine kolaylıklar dileyerek karanfil dağıttı.


Sağlık çalışanlarının gününü kutlayan Başkan Asya, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, fedakarca görev yapan hekim ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ettiğini belirtti. Başkan Asya, “Bugüne kadar toplumumuzun hassasiyetlerini dikkate alarak görevimizi yapmaya çalıştık. Bugün de Tıp Bayramı vesilesiyle hastaneyi ziyaret ederek sağlık çalışanları arkadaşlarımızı unutmadığımızı gösterdik. Gerçekten çok meşakkatli ve önemli bir görevleri olduklarını biliyoruz. Hekimlik bir meslek değildir, görevdir. Bu kutsal görevin yegane amacı, insanların sağlıklı ve mutlu olmalarını sağlamaktır. Bugün yaptığımız ziyarette bizi mutlu kılmak için çabalayan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza karanfil hediye ederek, onları mutlu etmeye çalıştık. Böylesi kutsal bir meslekte özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:31
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