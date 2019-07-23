Başkan Asya, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 17 merkez mahalle muhtarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Belediye hizmetleri ile ilgili muhtarları bilgilendiren Başkan Asya, talep ve önerilerini dinledi.

2014-2019 belediye başkanlığı döneminde muhtarlarla istişare toplantılarını gelenek haline getiren Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni dönemde de aynı anlayışını sürdürüyor. Seçimlerin ardından merkez mahalle muhtarları ile ilk buluşmasını gerçekleştiren Başkan Asya, vatandaşların hizmet beklentilerinin karşılanması hususunda kendileri ile fikir alışverişinde bulundu. 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan gündem yoğunluğunun söz konusu istişare toplantılarının gecikmesine neden olduğunu anımsatan Başkan Asya, dönem içerisinde bunun telafisinin yapılacağını söyledi.

Muhtarları hizmet serüveninde hep paydaş olarak gördüklerini kaydeden Başkan Asya, herkesin kendi sorumluluk alanında seçilmiş bireyler olduğunu ve mahalle sakinlerinin yaşamlarına dokunma gayesinde olduklarının farkında olduklarını belirtti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep muhtarlarla diyalog halinde olacaklarını vurgulayan Başkan Asya, güç birliklerini daha güzel bir Muş’un inşasında devam ettireceklerini ifade etti. Geçen hafta içerisindeki Ağrı ve Erzurum temasları hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Asya, plan ve programlarına aldıkları projelerin hayata geçirilmesi için hep bir uğraş içerisinde olduklarını söyledi.

Uzun vadeli projelerin zaman aldığını ve süreç içerisinde bunların tamamlanması ile şehrin yeniden şekillendiğini belirten Başkan Asya, “Nasıl ki bir şehirde yeni bir üniversitenin kurulması veya bir kurumun oluşturulması zaman alıyorsa, uzun vadede planlanan projelerin de oturması belli bir süreçten geçmesi gerekiyor. Bugüne kadar en büyük handikabımız altyapıydı. Allah’a şükürler olsun ki bu çekincemizi atlattık. Geçtiğimiz yıldan başlattığımız altyapı projemizde önemli bir mesafe kat ettik. Geçen hafta İller Bankası yetkilileri ile yaptığımız değerlendirme toplantısında da altyapı çalışmalarının bu yıl tamamlanması gerektiğini kendilerine söyledik. Vatandaşlarımızdan bir yıl daha bu zorluklara bizlerle birlikte katlanmalarını rica edeceğiz. Bunun sonucunda şehrimizin tüm içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamının yenileneceğini ve uzun yıllar bu konuda rahat bir imkan sağlanacağını biliyoruz. Tabi bunun akabinde asli işimiz olan üstyapı, park ve bahçe gibi alanlarda gerekli çalışmaları yaparak şehrimizi güzelleştirerek hak ettiği yere taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal ve kültürel alanda yaşanan eksikliği yaptıkları etkinliklerle gidermeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Asya, “Geçtiğimiz 5 yıl içinde önemli tesisleri ve projeleri uygularken, sosyal ve kültürel alanda da birçok çalışma yapmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da bu tür faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Örneğin geçen yıl yaptığımız sünnet şöleni vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile karşılandı. Bu yıl da inşallah ikincisini yapacağız. Bunun için ilgili arkadaşlarımız sizlerle iletişim halinde olacaklar. Mahallelerinizde ihtiyaç sahibi olan veya olmayan herkesi kapsayacak şekilde bir şölen havasında bir sünnet programı yapmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız sizlerle koordineli bir şekilde hazırlıklarını yaptıktan sonra duyurumuzu yaparız. Amacımız vatandaşlarımıza güzel bir ortam oluşturmak, bir nebzede hayatlarına renk katıp gönüllerine dokunmak. İnşallah bu konuda da muvaffak oluruz. Bu vesile ile bir kez daha katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının ardından mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinleyerek çözüm noktasında başkan yardımcılarına talimat verdi.