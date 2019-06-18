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Başkan Asya, İstanbul seçimlerini değerlendirdi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TRT Kurdi canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

18 Haziran 2019 Salı 10:45
Başkan Asya, İstanbul seçimlerini değerlendirdi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TRT Kurdi canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.


Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TRT Kurdi kanalında yayınlanan ve moderatörlüğünü Rıdvan Atabey’in yaptığı ‘Kanaat Önderleri’ programına konuk oldu. İstanbul stüdyolarından gerçekleştirilen yayında Başkan Asya’nın yanı sıra Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da katıldı. Konuşmasına Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi’ye rahmet dileyerek başlayan Başkan Asya, daha sonra İstanbul seçimi ile ilgili moderatörün sorularını değerlendirdi. Başkan Asya, “31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ciddi bir usulsüzlük yapıldı. Tabi bu, ilgili mercilerce fark edilip seçimlerin yenilenmesi kararı alındı. Aksi bir durumda bu şaibe yıllarca konuşulacaktı. Şu anda da normal şartlarda bir araya gelmesi mümkün olmayan kesimlerin İstanbul seçimi için kenetlenmiş olduğunu görüyoruz. Birbiri ile hiçbir şekilde alakası olmayanlar AK Parti’ye kaybettirmek için çaba sarf ediyorlar. Yaklaşık bir aydır söz konusu seçim için adaylar çalışmalarını yürütüyor. İstanbul ülkenin özeti konumundadır. 81 ilden vatandaşların yaşadığı bir metropoldür. Böyle olunca bizler de partimize destek olmak üzere İstanbul’daki seçim çalışmalarına dahil olduk” dedi.


İstanbul’da Muşlu vatandaşların sayısının fazla olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, “Yaklaşık 100 bin Muşlu hemşehrimizin seçmen olduğu İstanbul’da bu seçimde adayımız Binali Yıldırım’a destek vermelerini rica ediyoruz. Burada hemşehrilerimizi evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ediyoruz. Aynı şekilde buradaki hemşehri dernek ve vakıflarda kapsamlı toplantılar yapıyoruz. Bu buluşmalarda bir yandan hasret giderirken diğer yandan hizmetleri ile gönüllere taht kuran Binali Bey için destek istiyoruz. Bunları gerekçeleri ile anlatıyoruz. Nasıl biz kendi adayımız için bu çalışmayı yapıyorsak, rakip partinin ülke genelindeki mensupları da aynı faaliyet içerisindedir. Biz, Cumhurbaşkanımızla başlayan hizmet serüveninin İstanbul halkı için önemli bir referans olduğunu anlatıyoruz. Partimiz belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla ülkeye yeni bir hizmet modeli kazandırmıştır. Bugün farklı kesimler, partimizin yaptıklarını kendilerine altyapı olarak belirleyerek vaatler verdiğini müşahade ediyoruz. Dolayısıyla bunların göz önünde bulundurularak İstanbul’un emanet edileceği aday tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İmamoğlu ve Yıldırım’ın ortak yayınını dikkatle izleyen vatandaşlar iki aday arasındaki kalite farkının ne kadar açık olduğunu görmüştür. Binali Yıldırım oturaklığı, devlet adamlığı, projeleri ve söylemleri ile bu işin ehli olduğunu bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:45
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