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Başkan Asya: “Bu başarı hepimizindir, Muş’umuza armağan olsun”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Lale Vadisi Parkı için verilen ‘Plant Ödülü’nü alarak, “Atıl durumdaki bir alanda kurduğumuz Muş’un en büyük sosyal aktivite merkezinin bir ödüle layık görülmesinden son derece memnuniyet duyduk.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:06
Başkan Asya: “Bu başarı hepimizindir, Muş’umuza armağan olsun”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Lale Vadisi Parkı için verilen ‘Plant Ödülü’nü alarak, “Atıl durumdaki bir alanda kurduğumuz Muş’un en büyük sosyal aktivite merkezinin bir ödüle layık görülmesinden son derece memnuniyet duyduk. Bu başarı hepimizindir. Muş’umuza armağan olsun” dedi.


Süs bitkisi ve peyzaj mimarlığı sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul edilen ’Plant Ödülleri’ sahiplerini buldu. İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen görkemli törende bir ödül de Muş Belediyesine verildi. Programlarının yoğunluğu vesilesi ile ödül törenine katılamayan Başkan Asya’nın yerine Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Avcı, Park ve Bahçeler Müdürü Fahrettin Algan ve Etüd Proje Müdürü Metin Yoldaş ödülü aldı. Törenin ardından kente dönen belediye ekibi, aldıkları ödülü Başkan Asya’ya takdim ettiler.


Mart ayı meclis toplantısı dolayısıyla meclis üyeleri ile bir arada bulunan Başkan Asya, kendisine takdim edilen ödülü meclis üyeleri ile birlikte aldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Asya, “Malumunuz geçtiğimiz yıllarda büyük emekler vererek yaklaşık 90 bin metrekare alan üzerine halkımızın nefes alabileceği bir mekan oluşturduk. Bugün bu güzel projemizin kamusal alanda yapılan projeler arasında sektörünün en prestijli ödülüne layık görülmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Atıl durumdaki bir alanda kurduğumuz Muş’un en büyük sosyal aktivite merkezinin bir ödüle layık görülmesinden son derece memnuniyet duyduk. Bu başarı hepimizindir. Muş’umuza armağan olsun. Muş’taki programlarımızın yoğunluğundan dolayı ödül törenine katılamadım. Ancak görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız belediyemizi güzel bir şekilde temsil ettiler. İstanbul Kongre Merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen bir törende ilimizin adının anılması ve bir projemizin yüzlerce başvurunun içinden birinci olması bizim için büyük bir mutluluk. İnşallah bundan sonra nice projelerimiz bu şekilde ödüllere layık görülecek. Tek gayemiz halkımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler yapmak. Niyetimiz hayır olunca akıbetimiz de hep hayroldu. Bizlere bu imkanı veren Allah’a sonsuz şükürler olsun. Bu vesile ile bir kez daha sektörünün en prestijli ödülünü almamızda emeği olan herkese şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:06
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