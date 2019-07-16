Başkan Asya, Başsavcı Karahan’ı ağırladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan’ı tarihi hizmet binasında ağırladı.

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesine göre Van’ın Erciş Cumhuriyet Başsavcılığından Muş Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Harun Karahan, Belediye Başkanı Feyat Asya’ya iade-i ziyarette bulundu. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Asya, Muş’un genel durumu ve belediyenin faaliyetleri ile ilgili Başsavcı Karaha’ı bilgilendirdi. Muş Belediyesi olarak ilin kalkınması ve gelişmesi için sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Asya, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını söyledi. Muş’taki tüm kamu kurumlarla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Asya, hizmet yolunda herhangi bir engelin olmaması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan da, misafirperverliğinden dolayı Başkan Asya’ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret anısına Başsavcı Karahan’a bir fincan takımı hediye eden Başkan Asya, uğurlama sırasında tarihi hizmet binasının protokol girişinde sergilenen Lale Vadisi Parkı, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Göletli Park projelerinin maketi üzerinden bilgi verdi.