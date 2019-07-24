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Başkan Asya Basın Bayramını Kutladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
Başkan Asya Basın Bayramını Kutladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Basında sansürün kaldırılışının 111’inci yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, basının toplumun gören gözü, işiten kulağı olduğunu söyledi. Basın çalışanlarının kamuoyunu bilgilendirme hakkına sahip olduğunu ve devletin çıkarlarını gözettiğini belirten Başkan Asya, basın mensuplarının halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı.


Başkan Asya mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Basın, toplumun gören gözü ve işiten kulağıdır. Genelde ve yerelde yaşanan hadiseleri topluma yansıtan en önemli araçtır. Özellikle biz yerel yönetimler basına büyük önem veriyoruz. Bizi şehrimizdeki insanlarımıza anlatacak, yaptığımızı halka ulaştıracak yerel basındır. Sadece yapılan değil yapılmayanları da gündeme getirerek, bizlere yön göstermeleri de son derece önemlidir. Bu anlamda bilginin topluma ulaştırılmasında doğru, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışı ile toplumsal değerlere, kişisel hak ve özgürlüklere saygı anlayışı çerçevesinde görevlerini yürüten değerli basın kuruluşlarımız ve basın çalışanlarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler. Muş’umuz için hayata geçirdiğimiz tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. Bu duygularla her şart ve koşulda cefakârca çalışan basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
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