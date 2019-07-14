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Başkan Aslan’dan 15 Temmuz açıklaması

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, 15 Temmuz nedeniyle yayımladığı mesajında, “Anadolu halkı yeni bir tarih yazmayı başarmıştır” dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:13
Başkan Aslan’dan 15 Temmuz açıklaması

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, 15 Temmuz nedeniyle yayımladığı mesajında, “Anadolu halkı yeni bir tarih yazmayı başarmıştır” dedi.


Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, 15 Temmuz münasebetiyle yayımladığı mesajında; 15 Temmuz’un özgürlüğüne aşık bir toplumun adı olduğunu ifade ederek, “Dinlerin, inançların, kültürel ve ticaret savaşlarının merkezini oluşturan kutsal Orta Doğu toprakları insanlık tarihinin hiç bir döneminde cazibesini kaybetmemiştir. Dış tehditlere, kavgalara, çatışmalara, haçlı seferleri gibi kapsamlı ve sistematik saldırılara, yakılıp, yıkılmasına ekonomik saldırılara, kapitülasyonlara rağmen her zaman yeniden küllerinden doğmasını başarmıştır. Asil ve onurlu duruşunu hiç bir zaman kaybetmeyen kutsal Anadolu coğrafyasının efsunlu halkı, 15 Temmuz 2016 günü de yeni bir tarih yazmayı başarmıştır” dedi.


Toplumları dizayn etmek, siyaset mühendisliği ile ülkeler üzerindeki baskı ve hükümranlıklarını kaybetmek istemeyen egemen ve baskıcı güçlerin bazen kendileri, bazen de o ülkeler içindeki yerli işbirlikçileri kullanarak sonuca gitmeye çalıştıklarını dile getirdiği mesajında Başkan Aslan, “15 Temmuz 2016 yılına kadar zaman zaman çeşitli bahanelerle bu halka operasyon çekmeye çalışan egemen güçler ve yerli işbirlikçileri başarılı olamadılar. 15 Temmuz akşamı milletin evlatları gibi görünüp gerçekte ise milletimizle hiçbir alakası olmayan hainler, canlarımıza kast etmişlerdir. Millettin birliğine ve beraberliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden hainler, ülkenin bir çok yerinde karışıklık ve kaos oluşturmaya çalışmışlardır. Milletimiz özgürlüğüne, birlik ve beraberliğine yönelen dış destekli bu hain darbe kalkışmasını sağduyusu, milli ve manevi değerlerine olan bağlılığı, inancı, güçlü ve dirayetli duruşlu lideri ile el ele vererek püskürtmüştür. Kahraman vatan evlatları bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kasteden bu hain darbe girişimini ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi’ düsturu ile canları pahasına engellemişlerdir. Halkımız, lideri ve tüm devlet kurumları ile dış güçlere ve yerli işbirlikçilerine öyle bir ders verdiler ki; bir daha hiç bir güç bu aziz milletin birliğini, beraberliğini ve huzurunu bozma girişiminde bulunamayacaklardır. Milletimizin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Cenab-ı Allah bu aziz millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:13
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