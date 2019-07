Başkan Aslan: “Çocuklarına sahip çıkmayan bir toplum, geleceğine sahip çıkamaz”

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 8 yaşındaki kız çocuğunun tacize uğramasını kınadı.

Açıklamalarda bulunan Memet Aslan, “Sağlıklı ve geleceği kurgulayan bir toplum inşa etmenin yegane yolu; bilinçli, sağduyulu, eğitimli, geleceğini planlayabilen, erdemli ve ahlaki ilkeleri içselleştirmiş bireylerin ortak duygusu ile oluşur. Toplumun geleceğinde etki payı çok yüksek olan yeni nesillerin fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olması, kendi değerlerinin farkında olarak yetişmesi ve bu değerleri insanlığın yararına kullanabilmesi, onlara sağlanacak olan koşullarla yakından ilgilidir. Çocuğun birey olarak çıkarını gözeten ve çocuğun çıkarını toplumun çıkarı ile bütünleştiren yaklaşım, çocuğun toplumun geleceği olduğu düşüncesine içerik kazandırmaktadır. Çocukların sorumluluk sahibi, bilinçli ve nitelikli bir birey olarak yetiştirilmesi, toplumun bugünü ve geleceği ile örtüşmektedir. Birey olarak her çocuğun temel hak ve özgürlüklerden, sosyal ve ekonomik haklardan yararlandırılması, geliştirilecek olan çocuk politikalarının ve uygulamalarının özünü oluşturur. Çocuklarına sahip çıkmayan bir toplum geleceğine sahip çıkamaz. Toplumun bekası, sağlıklı nesillerin yetişmesine bağlıdır. Sağlıklı nesiller de, tüm toplumsal yapıların ortak çabaları ve emekleri ile vücut bulur. Kendine güvenli, saygılı ve her zaman kendini aşmayı hedeflemiş bireyler yetiştirebilmek için onların haklarına doğdukları andan itibaren saygı gösterilmeli ve bu konuda etkili bir mücadele için güç birliği yapılmalıdır. Bizler; kamu, tüm sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve topluma karşı kendisini sorumlu hisseden her kesim bir ve beraber olarak ve güçlü bir şekilde çocuklarımıza karşı yapılacak her türlü fiziksel, cinsel, ruhsal, duygusal ve ekonomik istismara karşı tepki vermeliyiz. Ruhsal ve toplumsal çöküntüye yol açan bu tür istismarlar nereden gelirse gelsin ve kimden gelirse gelsin en güçlü şekilde kınamalıyız. Genelde yeryüzü coğrafyasında, özelde ülkemizde ve ilimizde evlatlarımıza ve çocuklarımıza bu kötülüğü ve alçaklığı yapanları şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bu alçakların en ağır şekilde cezalandırılmalarını arzuluyor ve talep ediyoruz” dedi.