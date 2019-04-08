Başkan Aşgın’dan itfaiye müdürlüğü’ne ziyaret

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

İlk birim ziyaretini Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, itfaiye personeli ile voleybol oynayıp sohbet etti. Akşam saatlerinde Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Özel Kalem Müdürü Fatih Özüyağlı ile birlikte İtfaiye Müdürlüğü’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, vardiya amiri Fatih Cıdık’tan işleyişle ilgili bilgi aldı.

Başkan Aşgın, "Belediye personelimizin her zaman yanındayız. İlk birim ziyaretimizi de İtfaiye Müdürlüğümüze gerçekleştirdik. Personelimizin bir derdi sıkıntısı varsa onlara çözüm bulmak için elimizden geleni yapma gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın konuşması sırasında gelen anons kısa süreli şaşkınlığa yol açarken, Başkan Aşgın ve beraberindekiler, itfaiye erlerinin hızlarına hayran kaldı.

Organize Sanayi Kavşağı’nda kaza ihbarı alan ekiplerin muhabere merkezinden gelen anonsla anında hareketlendiğini gören Aşgın “Olaylara bu kadar hızlı müdahale eden bir itfaiye ekibimiz var. İtfaiye ilimizin can damarlarından ve bizim için olmazsa olmaz birimlerimizden bir tanesi. Onların kazalara, yangınlara gerektiğinde hayvanlara yönelik yaptıkları operasyonlar takdire şayandır” şeklinde konuştu.