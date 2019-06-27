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Başkan Aşgın pazarcılarla buluştu

Belediye Başkanı Dr.

27 Haziran 2019 Perşembe 19:33
Başkan Aşgın pazarcılarla buluştu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası tarafından organize edilen kahvaltıya katıldı. Perşembe pazarında pazarcı esnafı ile bir araya gelen Başkan Aşgın esnafın taleplerini dinledi.


Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, “Şehrimizin yöneticileriyle bir araya gelmek, onlara halimizi, durumlarımızı, ihtiyaçlarımızı anlatmak için uzun zamandır bekliyorduk. Başkanım sağ olsun bizi kırmadı burada pazarcı esnafı ile aynı sofraya oturdu. Kendisinin esnafa verdiği değeri biliyor ve bugün burada esnaf kardeşlerimizin sofrasına oturduğu için teşekkür ediyorum” dedi.


Gönül sofralarına davetleri için, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz’a ve pazarcı esnafına teşekkür eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, adaylık sürecinde hep söylediğimiz, hatta slogan yaptığımız “Bu şehri birlikte yöneteceğiz” ifadesini elhamdülillah geride bıraktığımız 3 ay içerisinde bir slogan olmaktan öteye taşıdık. Şehrimizi yönetirken STK’larla, meclis üyelerimizle, esnafımız, sanayicimiz, hanım kardeşlerimizle, gençlerimizle, başımızın tacı büyüklerimizle ve tüm hemşehrilerimizle istişare içerisinde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.



’Pazarcı esnafımız fedakarlıkla çalışıyor’


Başkan Aşgın, “Pazarcı esnafı kardeşlerimiz sabah erkenden Bismillah deyip tezgahlarını açıyor, hemşehrilerimize ürünlerin en kalitelisini, en iyisini hesaplı olarak ulaştırmanın gayreti içerisine giriyor. Daha güzelini yapmak için yapmamız gereken ufak tefek şeyler var. İnşallah daha güzel olacak. Pazarcı esnafı kardeşlerimizin yanındayız. Onlar işini dürüst, güvenilir ve adaletli şekilde yaptıkları sürece biz de Belediye olarak her türlü ihtiyaçlarında onların yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Pazarcı esnafıyla yaptığı kahvaltının ardından Buhara Mahallesinde kurulan Perşembe pazarını gezen Belediye Başkanı Aşgın, Yaz döneminin gelmesiyle birlikte sebze meyve fiyatlarında yaşanan düşüş tezgahlara da yansıdı. El yakan fiyatların ardından uygun fiyata alınan sebze meyveler vatandaşı memnun ettiğini söyledi.


Pazarcı esnafı ve vatandaşla sohbet eden Aşgın, vatandaşlara sebze, meyve fiyatlarını sordu. Vatandaşlardan aldığı olumlu cevapların ardından, “Pazarda fiyatlar gayet makul, sebze fiyatlarında 1-2 TL gibi fiyatları gördük. Bu hemşehrilerimizin alışveriş yapmaları, tencerede aş kaynatmaları açısından çok daha güzel olacak. Fakat birde bunun üretim ve buralara geliş aşaması var, aşırı düşük fiyatlarda diğer taraftan üreticiyi zor duruma sokacağından dengede olması en güzeli” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 19:33
  1. doğa

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