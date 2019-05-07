Başkan Aşgın, ilk orucunu iftar çadırında açtı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ramazan ayının ilk orucunu iftar çadırında vatandaşlarla birlikte açtı.

Kerebigazi Otoparkı’na kurulan çadıra, iftar saatinden önce gelen ve vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Rabbimize bizleri bir kez daha 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ile buluşturduğu için hamd ediyoruz. Başı rahmet, ortası marifet, sonu ebedi azaptan kurtuluşa vesile olur diye müjdelenen ve içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni barındıran mübarek ayın ilk akşamındayız. Yüce Allah bu mübarek ayı müminlerin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğinin güçlenmesine vesile kılsın” ifadelerini kullandı.

Günlük bin kişiye yemek verilen Ramazan Çadırı’nda bu yıl hayırsever işadamları Murat Kılıçcıoğlu ve Mehmet Çakır tarafından verilen ilk iftara Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Lemzi Çöplü, İsmail Yağbat, Turhan Candan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Cengiz Özkader,ve vatandaşlar katıldı.