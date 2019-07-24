Başkan Arslan’dan Kılıçdaroğlu’na kitap fuarı daveti

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek 17-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Edremit Kitap Fuarı’na davet etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz ve gazeteci yazar Necdet Saraç ile birlikte CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştiren Başkan Arslan, Edremitlilerin selamlarını ileterek 17-25 Ağustos tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Edremit Kitap Fuarı’na davet etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’da Edremitliler’e selamlarını gönderdi. Kılıçdaroğlu, Edremit’in önem verdikleri kentlerden birisi olduğunu Başkan Hasan Arslan’dan başarılı hizmetler beklediklerini söyledi.