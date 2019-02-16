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Başkan Arslanca, Çüngüşlülerle bir araya gelmeye devam ediyor

31 Mart mahalli idareler yerel seçimlerinde AK Partiden tekrar Çüngüş Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Başkan Zübeyir Arslanca seçim çalışmaları çerçevesinde ilçe merkezi ve kırsaldaki vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:43
Başkan Arslanca, Çüngüşlülerle bir araya gelmeye devam ediyor

31 Mart mahalli idareler yerel seçimlerinde AK Partiden tekrar Çüngüş Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Başkan Zübeyir Arslanca seçim çalışmaları çerçevesinde ilçe merkezi ve kırsaldaki vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.


Göreve başladığı günden beri sürekli Çüngüş halkıyla bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen, çözüm noktasında vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, ilçede yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veriyor. Mahalle buluşmaları ile birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun yaşandığını kaydeden Başkan Arslanca, “Daha önce ilçe genelinde vatandaşlarla hasbihal buluşmalarının yanı sıra yerel seçim çalışmaları çerçevesinde her gün farklı bir mahallede hemşerilerimizle birlikte oluyoruz. Yaptığımız hizmetlerimizi hemşerilerimize anlatıyoruz. Bu buluşmalarımız mahallelerimizin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağlıyor. Çüngüş Belediyesi olarak her kesimden ve her yaştan insanın görüş ve önerilerine önem veriyoruz” dedi.


Her gün ayrı bir mahalleyi ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile birlikte hasbihal ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, "Göreve geldiğimiz günden beri merkez ve kırsal mahallelerimizde yaptığımız çalışmaları sizlerle birlikte gözden geçirmek ve eksikliklerimizi, sizlerden gelen talepler doğrultusunda değerlendirmek için birlikte oluyoruz. Mahalle ziyaretlerimizde mahalle için yaptığımız hizmetleri ve yatırımları değerlendiriyor, eksikleri varsa giderilmesi noktasında çalışmalarımızı başlatıyoruz. Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyesi olarak ilçemizin uzun yıllarda erişebileceği hizmetleri görev süremiz içerisinde ilçemize kazandırdık. Bu hizmetleri kazandırırken hep istişare ettik etmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Çüngüş Belediye Başkan adayı olarak seçim çalışmalarına hız verdiklerini belirten Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, “Çalışanlarımız, mahalle muhtarlarımız ve en önemlisi hemşerilerimizle güzel bir sinerji yakaladık. Hemşerilerimizin fikirleriyle bize yol göstermelerini önemsedik. Farklı programlarla hemşerilerimizin hep yanında ve içinde olduk, onlarda sağ olsun bizi kendilerinden biri gibi görerek bizlerin yanında oldu. Samimiyet, içtenlik ve güler yüzle karşıladılar ve ev sahipliği yaptılar. Kırsal ve merkez mahallelerimizde hizmet için neler yapabiliriz düşüncesiyle hizmet ve çalışma planlarımızı yapıyoruz. Her mahalle için öncelikli ihtiyaç olan hizmeti tespit ediyoruz ve ona göre yol haritamızı çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:43
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