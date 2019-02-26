Başkan Arslan, boks şampiyonu Buse’yi altınla ödüllendirdi İstanbul’da 11-17 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına katılan Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencisi Buse Soğlan, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan tarafından altınla ödüllendirdi.

İstanbul’da 11-17 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına katılan Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencisi Buse Soğlan, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan tarafından altınla ödüllendirdi.

Nazilli’yi temsil eden ve 48 kiloda Yıldız Bayanlar Türkiye 2.si olan Buse Sağlan’ı NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan makamında ağırladı. Boks şampiyonasında derece alan Sağlan’ı tebrik eden Başkan Arslan, genç sporcuya başarılarının devamını dileyerek altın ile ödüllendirdi.

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