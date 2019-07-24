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Başkan Arıkan;"Trafik sorununa köklü çözümler getirelim"

Paydaş kurumlarla ortak hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan; “Paydaş kurum ve sivil toplum kuruluşlarımızla ortak hareket ederek, kısa, orta ve uzun vadeli planlarla ilimizin trafik sorununa köklü çözümler getirelim”dedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:33
Başkan Arıkan;"Trafik sorununa köklü çözümler getirelim"

Paydaş kurumlarla ortak hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan; “Paydaş kurum ve sivil toplum kuruluşlarımızla ortak hareket ederek, kısa, orta ve uzun vadeli planlarla ilimizin trafik sorununa köklü çözümler getirelim”dedi.


Kentte yaşanan trafik sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileriyle ilgiliBelediye Başkanı Erdal Arıkan başkanlığında Kültür Merkezi’nde toplantı yapıldı.Toplantıda Başkan Arıkan’ın yanı sıra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Çoşkun Akargöl, İl Emniyet Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Buğrahan, Esnaf Odaları Birliği ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Bayram, Karayolları Bingöl Şube Şefi Sedat Yılmaz, jandarma ve trafik şube personeli yer aldı.Toplantıda ticari taksi, öğrenci servisi ve M plaka yönetmeliği, korsan taşımacılık, KM plakalarının değerlendirilmesi, durak yerleri, şoförlerin eğitimi ve trafik alt komisyonun oluşturulması gibi konuların görüşüldü.


Kentin büyümesine paralel olarak ihtiyaçların da arttığını belirten Belediye Başkanı ErdalArıkan,"İlimiz için büyük bir sorun haline gelen kent trafiğini sizlerle istişare ederek, ortak bir yol haritası belirleyip, köklü çözümler getirelim. Şehirlerarası halk otobüsleri, ticari taksiler, köy minibüsleri ve diğer unsurlarıyla karmaşık bir yapıya bürünen bu sorunu paydaşlarımızdan gelecek fikir ve önerilerle aşılacağına inanıyorum. Bu noktada hepimiz elimizi taşın altına koyalım ve elbirliğiyle köklü çözümler üretelim”diye konuştu.


Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla trafik sorununun aşılabileceğine dikkat çeken Başkan Arıkan, “Burada alınacak karar doğrultusunda trafik alt komisyonu kurulacak ve bu komisyon kentteki trafik sorunları üzerine çalışarak, tespit ettiği sorunları raporlaştıracak. Biz paydaş kurumlar olarak istişareye dayalı hareket edelim ve ortak kararlar alarak yol haritamızı belirleyelim. Alınacak kararlar neticesinde öncelikle kısa vadede hayata geçireceğimiz kararların kente yansımasını göreceğiz. Orta ve uzun vadeli planlamalarla da bu sorunu çözüme kavuşturarak ilimizin gündeminden düşüreceğiz”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:33
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