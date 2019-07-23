0553 313 94 23

Başkan Arif Teke: Üniveristemize yeni açılan bölümler için Rektör Gönen’e teşekkür ettik

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Meslek Yüksek Okulu’na açılan 2 yeni bölüm için, Belediye Başkanı Arif Teke ve AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez (DPÜ) Dumlupınar ÜniversitesiRektörü Prof.

23 Temmuz 2019 Salı 10:52
Başkan Arif Teke: Üniveristemize yeni açılan bölümler için Rektör Gönen’e teşekkür ettik

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Meslek Yüksek Okulu’na açılan 2 yeni bölüm için, Belediye Başkanı Arif Teke ve AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez (DPÜ) Dumlupınar ÜniversitesiRektörü Prof.Dr.Remzi Gören’e teşekkür ziyaretinde bulundu.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’DPÜ Rektörümüz, Sayın Prof.Dr.Remzi Gören’i, AK Partiİlçe Başkanımız Cihangir Dönmez ile birlikte ziyaret ederek Yüksek Okulumuza yeni açılan iki yeni bölüm için teşekkür ettik. Bu bölümler, Türkiye’de sadece Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ’’Nüfus ve Vatandaşlık’’ bölümü ve Posta Hizmetleri bölümü’dür. Altıntaş Meslek Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin 8 ilçe yerleşkesinden Kütahya’nın merkezine en yakın olanıdır. Şehir merkezine yakın olması, Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nun İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa ve Eskişehir gibi nüfus yoğunluğu fazla olan illere de ulaşımın kolay olmasını beraberinde getirmektedir. Okulumuzu bu illerden tercih eden öğrencilerimizin sayısı diğer illere göre biraz daha fazladır. Meslek Yüksek Okulunda, öğrencilerimizin iki yıl boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilecek kantin, yemekhane, laboratuvarlar ve kütüphane bulunmaktadır. Özellikle sınav dönemleri başta olmak üzere, ders çalışmak için en uygun ortamı kütüphane sağlamaktadır. Tüm öğrencilerimizi şirin ilçemize bekleriz’’ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motorinde 16 kuruş indirim
    1. Motorinde 16 kuruş indirim
    2. En temiz köpek, yıkanma yöntemiyle..
    3. Gençlerbirliği’nin yeni transferi..
    4. Porto Riko’da yüz binler valinin..
    5. Rekabet Kurulu’ndan TÜRSAB’a soruşturma
    6. ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır’dan 23..
    7. "Paintball"un olimpik branş olması..
    8. Bakanlık skandala el koydu
    9. Kargoyla uyuşturucu ticaretine polis..
    10. GÜNCELLEME 2 - Düzce'deki su baskını..
    11. Yeşilboğaz: "Avukatlar kamunun..
    12. “Tatil değil, üretim zamanı”
    13. ’Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor’..
    14. Nepal'de toprak kayması: 8 ölü, 2 kayıp
    15. Akbank, konut kredisi faizini düşürdü
    16. Çoruh Nehri’nin kenarına düşen köpek..
    17. Kalp ve akciğerine yapışık tümör..
    18. Kepez Belediyesi’nde,’iş güvenliği’..
    19. Kuveyt Türk ihracatçıların yanında
    20. Büyükşehir’den Gülnar’da elma..
    21. Darbeci pilotların sinsi taktiği!..
    22. Açık hava sinema etkinlikleri 10 günde..
    23. ’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na 19 bin 19..
    24. Yolu trafiğe kapatıp, kontak kapattılar
    25. Trafik kazası geçiren kişilere..
    26. Kartepe’de belediye çalışmaları devam..
    27. Çankaya Belediyesi asfalt..
    28. Esenyurt’ta iki kadın evlerinde..
    29. Zlatan Ibrahimovic rakibini hastanelik..
    30. Teminat mektubu işlemlerini elektronik..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar