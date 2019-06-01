Başkan Arı’dan gençlere kitap okuma çağrısı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gençler arasında kitap okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden kampanya başlattı. Arı, her hafta 5 öğrenciye kendisinin imzaladığı başucu kitapları hediye edecek.

Başkan Rasim Arı’nın bir süre önce kitap okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak için Nevşehir Belediyesi’nin ve kendisinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve her hafta üç kişiye bir başucu kitabını imzalayarak hediye edeceği mesajı büyük ilgi gördü. Başkan Arı, mesajını beğenerek retweet yapan gençler arasından 5 kişiyi evine davet etti. Gençlere Cemil Meriç’in ‘Bu Ülke’ kitabını imzalayarak hediye eden Arı, gençleri sahurda Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu ve AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ile de buluşturarak sürpriz yaptı. Sahurda Başkan Arı,Yazar Vakkasoğlu ve İl Başkanı Yanar ile buluşmaktan dolayı büyük mutluluk yaşayan gençler, Arı’ya teşekkür etti. Gençlere fırsat buldukları her yerde kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Arı; ‘Okumanın tadına alıştıktan sonra zaten bırakması mümkün değil.’ diyerek kitapların, onların en iyi arkadaşı olacağını söyledi. Arı; “Biz gençlere güveniyoruz, gençlerin enerjisinden memleket yönetiminde de istifade etmek istiyoruz. Bu da ancak gençlerin daha çok okuyarak, kendilerini geliştirmesi ile mümkün olacak. Bu yüzden özellikle gençlerimize bol bol okumalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu. Arı, kitap sayısını bu hafta 5 olarak belirlediklerini ve bu sayıyı sürekli arttırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu da, Arı’yı başlattığı kampanyadan dolayı tebrik etti. Vakkasoğlu, kitap dostu belediyeleri ve kitap dostu yöneticileri çok sevdiğini belirterek, Nevşehir’de yaşayan gençlerin böyle bir belediye başkanları olduğu için çok şanslı olduklarını söyledi. Gençler ise, Başkan Arı ve Yazar Vakkasoğlu’na teşekkür ederek kitap okumak için fazla zaman ayırma sözü verdi.