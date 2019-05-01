0553 313 94 23

Başkan Arı’dan gece mesaisi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyenin devam eden projelerine gece denetimi yaptı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:16
Başkan Arı’dan gece mesaisi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyenin devam eden projelerine gece denetimi yaptı.


Belediye Başkanı Rasim Arı, gecenin geç saatlerinde beraberinde bazı belediye meclis üyeleri ve Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ile birlikte Nevşehir Belediyesi’nin şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği projeleri inceledi.


Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde süren sıcak asfalt çalışmaları ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerince İrşat Caddesi’ndeki su ve kanalizasyon hattı iyileştirme çalışmalarını denetleyen Başkan Arı, burada çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.


Nöbetçi belediye personelleri ile de bir süre sohbet eden Başkan Arı: “Bu şehrin kaybedecek zamanı yok. Hayalimizdeki Nevşehir’i oluşturmak için büyük bir gayret ve özveri ile çalışıyoruz. Gece gündüz demeden şehrimizin her cadde ve sokağını karış karış gezip eksikleri tespit ediyor ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyip bu şehre değer katmaya devam ediyoruz. Nevşehirlilere verdiğimiz bir sözümüz var ve bu kutlu yolda yılmadan, yorulmadan, zaman mefhumu gütmeden çalışacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıta kıyafetli belediye başkanı denetim yaptı
    1. Zabıta kıyafetli belediye başkanı..
    2. Jandarma ekipleri gece gündüz balık..
    3. Başkan Özcan’dan spora destek
    4. Nişanlısıyla tartıştı kendini göle attı
    5. ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2..
    6. Maden ocağında traktör devrildi: 1..
    7. Van’da helikopter destekli trafik..
    8. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri..
    9. Karla kaplı yollar hızla açılıyor
    10. Malazgirt’te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’..
    11. Akit yazdı çocuk haczinde araç rantına..
    12. Edirne'de uyuşturucu operasyonu
    13. Elektrik kesintileri nedeniyle onlarca..
    14. İtfaiye Müdürü Keskin’den örnek..
    15. Başkan Arı’dan gece mesaisi
    16. (Özel) Hakkarili besiciler oğlakları..
    17. Vali Akbıyık’tan ‘1 Mayıs Emek ve..
    18. TATSO heyetinden TOBB Başkanı..
    19. DÜZELTME1 Mayıs 2019 "GÜNDEM"i sehven..
    20. Beşiktaş’ta 1 Mayıs için yoğun..
    21. Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü
    22. Mut’ta hırsız operasyonu
    23. Sultangazi’de Geleneksel Halk Oyunları..
    24. "Başak timi" patates tarlasında nöbet..
    25. Yurtta hava durumu
    26. Mersin’de kızıyla yürüyen Lübnan’lı..
    27. Başkanlardan Genelkurmay Başkanı..
    28. İstanbul'da MİT ve polisten ortak..
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mayıs 2019
    30. Soylu'dan 1 Mayıs mesajı
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Melih Gökçek sonunda patladı: İşte bu hiç olmadı
    Melih Gökçek sonunda patladı: İşte bu hiç olmadı