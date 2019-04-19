Başkan Arı, kandil simidi ve şerbeti dağıttı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve şerbet dağıttı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve şerbet dağıttı.

Başkan Rasim Arı, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Ziraat Bankası Kavşağında, Berat Kandili münasebetiyle Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan gezici ikram sebilinden vatandaşlara bal şerbeti ikram ederek kandil simidi dağıttı. Arı, burada çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

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