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Başkan Arı Gazeteciler Günü ve Basın Bayramını kutladı

Basında sansürün kaldırılışının 111.

23 Temmuz 2019 Salı 16:54
Başkan Arı Gazeteciler Günü ve Basın Bayramını kutladı

Basında sansürün kaldırılışının 111. Yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramını tebrik etti.


Mesajında, basının çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olduğunu ifade eden Arı, basının, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak; şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.


Basının etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapmasının demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Arı, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının işlevini en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için basın özgürlüğü hayati önem taşıdığını ifade etti.


Arı, “Bu duygu ve düşüncelerle, Türk basınından sansürün kaldırılışının 111. Yıldönümünde sorumluluk duygusu ile hareket ederek, toplumun haber alma hakkını karşılamak için her koşulda fedakârca çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm gazeteci kardeşlerime çalışmalarında başarılar dilerim.” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:54
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