Başkan Arı, 2000 Evler Mahallesi’nde Pazar esnafı ile kucaklaştı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2000 Evler Mahallesi’ndeki Pazar esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cuma Namazı çıkışında 2000 Evler Mahallesinde her Cuma günü kurulan pazar yerini ziyaret etti. Burada vatandaşların belediye başkanlığı görevinin hayırlı olması yönündeki tebriklerini de kabul eden Başkan Rasim Arı, pazarcı esnafının sıcak ilgisinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Pazarcı esnafı ile de bir süre görüşerek isteklerini dinleyen Arı, pazarda karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.