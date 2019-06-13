Başkan Aras; “Hepimizin ortak paydası Bodrum”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ak Parti Bodrum İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bodrum’da kavga dili olmadan bir seçim süreci yaşandığını ve bittiğini söyleyen Başkan Aras, ayrımcılık yapmadan, siyaset ya da şahsi menfaat gözetmeden, sevgi ve umut diliyle Bodrum için çalışma zamanının geldiğini belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ak Parti Bodrum İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, Bodrum Belediye Meclis Üyesi Ayşen Kılıç Bozan, Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanlarının katıldığı ziyaret sıcak ve samimi bir sohbet havasında gerçekleşti.

Bodrum’un çok değerli ve güzel bir yer olduğunu belirten Başkan Aras, "Hepimizin ortak paydası olan Bodrum’un yaşatılması, ileriye gitmesi, korunması bizim için çok önemli. Yıllardır sıkıntılı bir süreçten geçen beldemiz, hizmet almakta çok zorlandı. Ben Anadolu’nun her yerinde çalıştım. Birçok yerde, Bodrum’dan çok daha üstün hizmetler yapıldığını gördüm. Bugün Sivas’ın köylerinde bile atık su arıtma tesisleri varken, Urfa’nın Viranşehir’inde kocaman bir kültür merkezi varken, Bodrum maalesef bu konularda çok geri kalmış durumda. Temel ihtiyacımız olan halk sağlığı gibi konularda bile çok ciddi sıkıntılarımız var. Bunun için mesaimizi tamamen Bodrum’un bu temel sorunlarıyla doldurmalıyız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bodrum’da yaşayan herkesin aynı amaçla yola çıktığını söyleyen Aras, görevlerin kimsenin şahsi menfaati ya da ikbali için kullanılamayacağını, tamamen vatana ve millete hizmet etme görevleri olduğunu vurgulayarak "Çocuklarımıza gelecek hazırlamak için, ülkemiz için yaptığımız bu görevlerde siyasi ya da şahsi hedef gözetilemez."dedi.

Aras sözlerini şöyle sürdürdü "Bürokrasiden geldiğim için devletin işleyişini bilirim. Bodrum’u kalkındırmak için hep birlikte çalışmak birincil görevimizdir. Başka türlü bakamayız. Kimseyi ayırt etmeden sevgi, umut ve kardeşlik diliyle yürümeliyiz. Kavga edersek olmaz. Bundan sonra Bodrum için yapılacak ne varsa el birliği ile yapmak zorundayız. Hatamız varsa lütfen konuşalım düzeltelim. Her eleştiriye açığız.Sizlerin de Bodrum ile ilgili güzel çalışmalarınız var. Bunların da farkındayım. Çalışılmış,projelendirilmiş işlerle her platformda sizleri görüyoruz. Bu konuda sizlere destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Belediye sizlerindir. Kapımız herkese açıktır."

Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen de, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Bodrum için ortak hizmet etme gayretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Belediye başkanımız seçimden beri yapmış olduğu olumlu yaklaşımlarıyla farklı bir profil çiziyor. Siyasi büyüklerimizden birisi geldiği zaman kendisi de bir belediye başkanı olarak her zaman bulunmaya çalışıyor. Bodrum ile ilgili sorunları gerek bize gerek de milletvekillerimize, bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza iletmek istiyor. Hepimizin amacı Bodrum’a hizmet etmek. İnşallah bu olumlu hava böyle devam eder. Halkın huzuru mutluluğu onların yaşam standartlarını yükseltmek için hem belediye hem de hükümet kanadı alarak hepimize düşen görevler olacak. Önümüzdeki dönemlerde, bu olumlu hava içerisinde ne kadarını gerçekleştirebilirsek elimizden geleni yapacağız"dedi.