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Başkan Aras, Gümbet Barlar Sokağı’nda denetleme yaptı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Esnaf buluşmaları serisi Gümbet Mahallesinde devam etti.

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:20
Başkan Aras, Gümbet Barlar Sokağı’nda denetleme yaptı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Esnaf buluşmaları serisi Gümbet Mahallesinde devam etti. Başkan Aras toplantının ardından esnaflarla birlikte Gümbet Sahilinde ve Ayaz Caddesinde incelemelerde bulundu.


Gümbet Belediye Kafe’de gerçekleşen toplantıya, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Belediyesi birim müdürleri, meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve çok sayıda esnaf katıldı.


Esnaf buluşmalarına çok önem verdiğine değinerek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Aras, “Lütfen hiç kimse konuşmaktan çekinmesin, aklına takılan ne varsa söylesin. Bazen bizim hiç düşünmediğimiz şeyleri duyabiliyoruz. Esnaf arkadaşlar çok basit çözümler üretebiliyorlar. Söylenen çözüm belki bize bir kapı açar ve birçok sorunun da üstesinden gelmiş oluruz. Her sözünüz bizim için çok değerli” diye konuştu.


Gümbet Koyu’nun çok değerli ve gözde bir mevkii olduğunu belirten Başkan Aras, Gümbet’i eski özlenen günlerine döndürmek için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.


Bodrum’un yeni sezonunun yaklaştığını ancak çarşı merkezleri ve sahillerde hala rahatsızlık veren görüntülerin yaşandığını belirten Aras, ortalığın bir an önce derlenip toparlanması gerektiğine işaret ederek “Kapılarımızın önünü süpürüp, temizleyip, badana boyamızı yapmamız ve gelen misafirlerimizi en iyi şekilde karşılayacak hale gelmemiz gerekiyor. Onları Bodrum’dan mutlu bir şekilde göndermeliyiz. Biz de belediye olarak üzeremize düşen ne varsa yapmak durumundayız.”dedi.



Gümbet’te hem görüntü hem de gürültü kirliliğini önlemek amacıyla çok ciddi tedbirler alınacağını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, eğlence mekanlarını, bar, kulüp ve otelleri ses sistemleri konusunda uyararak belediye birim amirine de yerinde denetim talimatı verdi. Gümbet’te Haremtan Caddesi dolgu alanından iskeleye doğru giden yol üzerindeki köhne ve kaçak iskelelerin de gerekli hukuki süreçler tamamlandıktan sonra bir an önce ortadan kaldırılacağını açıklayan Aras, “Gümbet koyu, muhteşem manzarasının hakkını veren bir görünüme kavuşacak. Denizimizi kirleten altyapı sorunları için de turizm sezonu biter bitmez çalışmaya başlayacağız.” diye konuştu.


Esnafların yoğun katılımının gözlendiği toplantıda Başkan Aras daha sonra Gümbet esnafının sorunlarını, beklenti ve taleplerini dinledi, notlar aldı.



Yaklaşık iki saat süren esnaf toplantısının ardından Gümbet sahilini boydan boya yürüyen Başkan Aras, sahildeki dere ağızlarının tek tek tespit edilerek bir an önce rehabilite edilmesi ve başta aydınlatma olmak üzere çevre düzenlemelerinin acilen yapılması talimatını verdi.


Başkan Aras daha sonra Melengeç Sokak üzerinden Mister Hadi Sokak’a geçerek burada yol boyunca metruk binaların kötü görünümlü dış cephelerinin yerinde tespitini yaptı. Ayaz Caddesi (Barlar Sokağı) üzerinde esnafları ziyaret eden Başkan Aras kaldırıma taşan işgaliyelerin kaldırılması konusunda gerekli çalışmanın yapılmasını istedi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:20
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