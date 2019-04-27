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Başkan Aras: “Bodrum’un her değeri ayrı bir festival”

Bodrum, bu yıl ilk kez düzenlenen Zeytin Çiçeği Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 23:42
Başkan Aras: “Bodrum’un her değeri ayrı bir festival”

Bodrum, bu yıl ilk kez düzenlenen Zeytin Çiçeği Festivali’ne ev sahipliği yaptı.


Yalıçiftlik Mahallesi’ndeki Belediye Kafeteryası’nda gerçekleştirilen festivale katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, stantları tek tek dolaşarak üreticilerle sohbet etti ve Bodrum’u festivaller kenti yapacak projelerini tek tek hayata geçireceklerini söyledi.


Muğla İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Yalıçiftlik’te düzenlenen 1. Zeytin Çiçeği Festivali, Bodrum’un hafta sonunu şenlendirdi. Festivale Bodrum’un hemen hemen tüm köylerinden katılım vardı. Kurulan stantlarda; başta zeytin ve zeytinyağı olmak üzere, yöresel ürün ve lezzetleri sergileyen Bodrum’un üreticileri, gün boyu hem alışveriş yaptı hem de güzel havanın tadını çıkardı. Vatandaşlarla ayak üstü sohbet etme imkanı da bulan Aras, bir ara keşkek kazanının başına geçerek, Ege düğünlerinin baş tacı olan bu lezzeti, çevredekilere de ikram etti.



Belediye Kafeteryası’nda kurulan festival alanını ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, stantları tek tek dolaşarak üreticilerle sohbet etti, mevsiminde hazırlanan Bodrum’a özgü lezzetlerin de tadına baktı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile birlikte İlçe Tarım Müdürü Fahrettin Doğan’dan festivalle ilgili bilgi alan Başkan Aras, "Bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bodrum’un sadece güneş, kum ve denizden ibaret bir turizm kenti olmadığını, kültürüyle, tarihiyle, insanıyla çok büyük bir zenginliğe sahip olduğunu göstermek adına yapılan her girişimi sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.


Bu yıl ilk kez düzenlenen Zeytin Çiçeği Festivali’ne önümüzdeki yıllarda Belediye’nin de desteğiyle uluslararası nitelik kazandırabileceklerini söyleyen Başkan Aras, "Bodrum’umuzun her mahallesinin kendine has değerleri var. Amacımız, bu değerleri ön plana çıkaran etkinlikler ve festivaller düzenleyerek Bodrum’u tanıtmak ve uluslararası nitelikte turizm organizasyonları haline getirmek. Bu sayede turizmimiz çeşitlendirilecek, üreticilerimiz de daha çok kazanacak" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 23:42
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