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Başkan Aras, basın mensupları ile bir araya geldi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 24 Temmuz Türk Basınından Sansürün Kaldırılışının yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki yerel ve ulusal basının temsilcileriyle buluştu.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:25
Başkan Aras, basın mensupları ile bir araya geldi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 24 Temmuz Türk Basınından Sansürün Kaldırılışının yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki yerel ve ulusal basının temsilcileriyle buluştu.


Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi Trafo Kafe’deki kahvaltıda basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Aras’a Başkan Yardımcıları Turgay Kaya, Önder Batmaz ve Ummahan Yurt da eşlik etti.


Türk basınında sansürün kaldırılışının 111. yılının kutlandığı Gazetecilik ve Basın Bayramı’nda görüşlerini dile getiren Bodrumlu gazeteciler, basına yönelik sansür, baskı uygulamalarının yanı sıra özellikle yerel basının yaşadığı ekonomik zorluklar ve ayakta kalma mücadelelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundular.Gazeteciler adına söz alan Zeki Özkeskin, Bodrum’daki gazetecileri bir araya getiren Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ekibine teşekkür ederek "Basında sansürün kaldırıldığı bugünde, fikirlerinden dolayı cezaevlerine konan, yurtdışında yaşamak zorunda bırakılan meslektaşlarımız var. Bu artık yaşam kavgası haline geldi." dedi.


31 Mart yerel seçimlerinin ardından Türkiye bir iklim değişikliği yaşanmaya başladığını ve bu rüzgardan Türk basınının da olumlu şekilde etkilendiğini belirterek sözlerine başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bugün hala cezaevlerinde bulunan ve fikirlerinden, yazdıklarından dolayı yurt dışında yaşamak zorunda bırakılan gazetecileri hatırlatarak şunları söyledi "Türkiye’deki uygulamalar hakkında hepimizin bilgisi var. Burada Bodrum özelinden söz etmek gerekirse, bizler basın özgürlüğünün kısıtlanmasına ve sansür gibi çağ dışı uygulamalara kesinlikle karşıyız. Bodrum Belediyesi olarak hiç bir şekilde hiç bir kimseye bir müdahalede bulunmadık asla da böyle bir durum yaşanmayacak. Çünkü biz sizlerin eleştirileri ile yol alıyoruz. Her yaptığımızın doğru olduğunu kesinlikle savunmuyoruz, savunamayız da. Bizler hata da yapabiliriz. O yüzden sizlerin eleştirilerini çok önemsiyor ve hep göz önünde bulunduruyoruz."


Bodrum Belediyesi’nin tümüyle şeffaf bir anlayışla yönetildiğini vurgulayan Başkan Aras, basının her türlü haber alma hakkına saygı duyduklarını hatırlatarak Belediye Meclisi kararıyla oluşturulan Şeffaflık Komisyonu’nun Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde tüm basın mensuplarının soru ve bilgi taleplerine yanıt vereceğini kaydetti. Aras, “Bodrum’daki tüm basın mensuplarına eşit mesafedeyiz ve her hizmetimizde olduğu gibi bu konuda da asla imtiyaz ya da ayrımcılık söz konusu olamaz” dedi.


Yerel basının eleştirel haberlerine ve bakış açısına değer verdiklerini söyleyen Başkan Aras, Eylül ayından itibaren basın mensupları ile her ay düzenli olarak bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:25
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