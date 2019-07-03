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Başkan Altun, Salı Pazarını Ziyaret Etti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Salıpazarı esnafını ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:23
Başkan Altun, Salı Pazarını Ziyaret Etti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Salıpazarı esnafını ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi.


Pazar esnafının istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Başkan Özkan Altun, pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.


Başkan Özkan Altun,"Salı pazarında alın teri döken esnafımızı ziyaret edip, alışveriş yapan hemşehrilerimizle bir araya geldik. Dertlerini dinleyip, bereketli ve güzel bir kazanç dilediğimiz esnafımız,ile vatandaşlarımıza göstermiş oldukları sevgiden, sahiplenmeden ve desteklerinden dolayı minnettarım. İlçemizin durumunu, belediyemizin yapacaklarını esnaf kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızla paylaştık. Onların isteklerini, sıkıntılarını dinledik. Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Yaptığımız hizmetleri esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştireceğiz.Ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunacağız" dedi.


Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyetti dile getirerek Başkan Altun’a teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:23
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