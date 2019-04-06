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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Altun mazbatasını aldı

Kars Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, mazbatasını aldı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 11:45
Başkan Altun mazbatasını aldı

Kars Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, mazbatasını aldı.


Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kazanan AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, mazbatasını alarak görevine başladı.


Yerel seçimlerinde sandığa gidip oy kullanan demokrasiyi tecelli ettiren ve sahip çıkan tüm seçmenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Coşkun Altun, “Bize bu başarıyı nasip ve taktir eden Allah’a sonsuz senalar olsun. Evet, mutluyuz, gururluyuz çünkü başardık, Çünkü Hepimiz Selimliyiz. Yapılan seçimin sonuçları kısaca değerlendirecek olursak, dokunamadığımız gönül, uzatamadığımız el olmadı. Herkesi kucakladık. Bize güvendiler ve yeniden bana bu görevi verdiler” dedi.


Selim’de hayata geçirdiği önemli projelerle dikkatleri üzerine çeken ve 2019 seçimlerinde partisi tarafından tekrar aday gösterilen Belediye Başkanı Coşkun Altun, Selimlilerin oylarını alarak yeniden başkan seçildi. Altun, mazbatasını almasıyla birlikte makamına gelerek kaldığı yerden çalışmalarına start verdi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 11:45
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