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Başkan Altun esnaf sofrasına konuk oldu

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ile esnaf sofrasına konuk oldu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:50
Başkan Altun esnaf sofrasına konuk oldu

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ile esnaf sofrasına konuk oldu.


Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altun, öğle yemeğinde ilçenin sevilen esnaflarından Mustafa Düzce’nin dükkanına konuk oldu.


Başkan Özkan Altun;" Esnaf ve hemşehrilerimizle farklı vesilelerle bir araya gelmeye devam ediyoruz. AK Parti Bünyan İlçe Başkanımız Yıldıray Hakkı Koç ile öğle yemeğinde ilçemizin köklü esnaflarından Mustafa Düzce amcamızın sofrasına konuk olduk. Uzun yıllardır kuru temizleme sektöründe hizmet veren Mustafa Düzce ile ilçemizin sevilen simalarından Mustafa Taş, Ömer Işıtır ve Hasan Bulun amcalarımızın hem hayat tecrübelerinden, hem de hoş sohbetlerinden istifade ettik. Dünden bugüne değerlerimizi gelecek kuşaklara yansıtan, bizlerin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan kıymetli büyüklerimizin gönüllerini almaktan mutlu olduk. Bizlere sofrasını açan Mustafa amcamıza teşekkür ediyorum.Bu vesileyle helal ekmek kazanmanın mücadelesini veren tüm esnaflarımıza da bereketli kazançlar diliyorum" dedi.


Mustafa Düzce ve beraberindekiler ise davetlerini geri çevirmeyen Başkan Altun ve Koç’a teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:50
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