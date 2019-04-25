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Başkan Altınok: "Sosyal medya üzerinden gelen talepleri anında değerlendiriyoruz"

Keçiören Belediyesi, sosyal medyadan gelen talepleri değerlendirmek için birim kurdu.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:38
Başkan Altınok: "Sosyal medya üzerinden gelen talepleri anında değerlendiriyoruz"

Keçiören Belediyesi, sosyal medyadan gelen talepleri değerlendirmek için birim kurdu.


Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde tespit edilen bozuk ve yıpranmış yollarda bakım ve onarım çalışması başlattı. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla 23 Nisan Mahallesi Köşk Sokak’ta asfalt kazıma işlemini tamamlayarak sıcak asfalt serimi yaptı. Vatandaşların sosyal medya üzerinden asfaltlama yapılması talebine anında yanıt veren Keçiören Belediyesi, yeni dönemde vatandaşların taleplerini de göz önünde bulundurarak tespit edilen bozuk ve yıpranmış yolları yenilemeye alacak.


Göreve başladığı günden itibaren sokaklarda, parklarda, pazarlarda vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Altınok, “Altyapı ve üstyapı hizmetlerini Keçiören’in her noktasına eşit götürmek suretiyle vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız artık sosyal medya üzerinden mahallelerindeki sorunları bildirebiliyor. Özellikle sosyal medyadan gelen talepleri değerlendirmek için birim kurduk” dedi.



“Alternatif yollar geliştireceğiz”


Keçiören’de her bölgede modern kent anlayışına uygun yenileme ve çevre düzenlemesi çalışması yürütüleceğini kaydeden Altınok, “Keçiören’de trafiğin rahat akması için mevcut yollarımızın kullanım değerini artırıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz yoğun bir çalışma yürütüyor” şeklinde konuştu.


Altyapı ve üstyapı çalışmalarını acil ihtiyacı olan bölgeler için öne alarak, bölgedeki ihtiyacın zorunluluğuna göre yaptıklarını anlatan Altınok, "Özellikle yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarımızın ulaşıma daha elverişli hale gelmesi için yol bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Caddelerimizin bakım ve onarımı Ankara Büyükşehir Belediyesine ait, bizde ana arterlerde trafik yoğunluğunu hafifletmek için sokaklarımızı araç trafiğine daha uygun hale getireceğiz. Araç trafiğinin rahatlaması adına alternatif yollar geliştirerek trafik sıkıntısı yaşamayan bir ilçe tasarlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 11:38
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