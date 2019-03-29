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Başkan Altınok Öz’den yeni başkana ve Kartal’a veda mesajı

Kartal Belediyesi, 8.

29 Mart 2019 Cuma 17:10
Başkan Altınok Öz’den yeni başkana ve Kartal’a veda mesajı

Kartal Belediyesi, 8. Lale Şenliği’ni Soğanlık Sanat Evi ve Gençlik Merkezi’nin bahçesinde başlattı. Vatandaşlara binlerce lalenin dağıtıldığı etkinlikte konuşan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Hollanda’ya 100 milyar dolar kazandıran laleciliğin İstanbul’a getirilmesi için kendisinden sonra göreve gelecek başkana çağrıda bulundu. Başkan Öz ayrıca bundan sonra da halkı dinlemeye devam edeceğini söyledi.


Kartal’da geleneksel hale gelen Lale Şenliği’nin sekizincisi, Kartal Belediyesi tarafından tamamlanma aşamasına gelen Soğanlık Sanat Evi ve Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlendi. Etkinliğe katılan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Başkan Öz’e Sanat Evi ve Gençlik Merkezi’ne girişinde kahve ikram edildi. Daha sonra iki katlı binayı gezen Başkan Altınok Öz, bahçede düzenlenen halk oyunları gösterisini vatandaşlarla birlikte izledi.


Alanda toplanan vatandaşlara hitap eden Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, öncelikle tamamlanma aşamasında olan Soğanlık Sanat Evi ve Gençlik Merkezi binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. “Mahalle arasında kalmış ve burada bu haliyle var olan bir bina, ama zaman içerisinde tamamen yok olmuş. Resimlerden bularak, Anıtlar Kurulu’ndan çıkartarak ve aslına uygun yapılarak ama en önemlisi hakikaten, önce belediye personelimi kutluyorum” diyen Öz, daha sonra Kartal’ın Soğanlık Mahallesi’nden Osmanlı Sarayı’na giden lalenin İstanbul için önemine dikkat çekti. Başkan Altınok Öz şunları söyledi:


“Biz istedik ki buradan saraya, oradan da Hollanda’ya giden ve yılda 100 milyar dolara yakın lale geliri olan Hollanda’dan bunu geri alalım, İstanbul’a getirelim. Lale şekil itibarı ile Allah yazısına benzediği için dinimizde de önemli bir yeri var. Hem manevi olarak, hem coğrafi olarak önemli bir yeri olan bu yerin ve çiçeğin Kartal’la anılması ve göreve Pazar günü seçilecek arkadaşın da laleyi Kartal’da yok etmeden devam etmesi en büyük dileğimdir. Belediye Başkanı olarak ben Kartal halkının sevgi ve ilgisinden memnun olduğumu paylaşmak isterim. Bundan sonraki hayatımda yine, eskiden muayenehane olarak kullandığım, bundan sonra ofis olarak kullanacağım yerde halkımla beraber olacağım, onları dinleyeceğim. Ama o arada, çiftçiliğime de devam edeceğim. Hepinize sağlık dolu günler diliyorum. Allah’a ısmarladık diyorum.”


Konuşmanın ardından Kartal Belediyesi tarafından alana getirilen binlerce lale fidanı, alanda bekleyen vatandaşlara hediye edildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:10
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