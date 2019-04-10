Başkan Altındal, “Şeffaf belediyecilikle Ovakışla’ya hizmet edeceğiz”

AK Parti’den Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla Belde Belediye Başkanı seçilen Abdurrahim Altındal, şeffaf bir belediyecilikle Ovakışla’ya hizmet edeceklerini söyledi.

Ovakışla’da AK Parti’nin adayı olarak girdiği 31 Mart yerel seçimi kazanan Abdurrahim Altındal, mazbatasını alarak görevine başladı. Seçim sürecinin geride kaldığını ve Ovakışla’ya hizmet etmek için belediye meclis üyeleri ile ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyleyen Altındal, “31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti adayı olarak ben, HDP’den ve 2 bağımsız aday olan arkadaşlarımız vardı. Kardeş gibi yarıştık ve neticede başkanlık görevi bize nasip oldu. Seçimler geride kaldı, biz belde halkının tamamıyla kardeşiz. Hepimizde aynıyız. Belediye meclisimizde HDP, Saadet Partisi ve AK Parti’den üyelerimiz var. Biz bu belde halkının selameti için, beldemizde güzel iş ve işleyişler yapmak için elimizden geleni hep beraber yapacağız. Bizim için siyaset geride kalmıştır, herkes üzerine ne düşüyorsa onu yapacağından eminim. Beldemiz için plan ve projelerimiz var. Meclis üyelerimizin fikir ve düşünceleri de var. Onlardan alacağımız telkinler de var. Onları da göz önüne alarak hükümetimizin desteğiyle projelerimizi hayata geçireceğiz. Daha öncede belediye başkanlığı yaptığım için bu konulara vakıfım. Şeffaf bir belediye hizmeti sunacağız. Her şey açık olacak. Gelen, giden, muhasebemiz; belediye meclisimize, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza açık olacak. İsteyen vatandaşımız gelecek ve belediye bütçesini ve faaliyetlerini sorabilecektir. Her şeyimizi, çalışmalarımızı, projelerimizi vatandaşla ve belediye meclisimizle görüşerek gerçekleştireceğiz. Milletvekillerimizin beldemiz için sözleri var. Beldemizin imar ve kanalizasyon çalışmaları, çevre düzenlemesi, sağlık ocaklarımızın 24 saat faal çalışması, beldemize bir lise yapımı gibi sözlerini aldık. İnşallah başarılı oluruz, faydalı oluruz” dedi.